Faceliftversie Renault Talisman nu als Estate

Alles wijst erop dat de Talisman een facelift van de traditionele, subtiele soort krijgt toebedeeld. Liefhebbers van het markante front hoeven dan ook niet te vrezen, want de basisopzet van de met opvallende led-banen getooide voorzijde blijft behouden. De eigenlijke koplampen krijgen wel een nieuwe indeling, waarbij de ledjes hun licht net als bij de Clio met spiegels verspreiden. De precieze indeling is ongetwijfeld uitvoeringsafhankelijk, waarbij de kans groot is dat ook de basisuitvoering na de facelift beschikt over led-dimlicht. Onderaan de voorbumper treffen we net iets anders gelijnde luchtinlaten aan.

Ook aan de achterzijde blijven de basislijnen ogenschijnlijk intact. Wel krijgen de lichtunits ook hier een andere indeling. Doordat de testrijders zo vriendelijk is om richting aan te geven, is die indeling op de foto’s goed te zien. Zo weten we dat de richtingaanwijzer zich niet langer in een vakje binnen het lichtgevende deel van de unit bevindt, maar nu als een streep onderaan het geheel een plaatsje krijgt.

Op technisch vlak verwachten we geen groot nieuws, want de Talisman kreeg eerder dit jaar al nieuwe motoren toebedeeld.