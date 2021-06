Nieuwe Porsche 911 Carrera GTS: tussen Carrera S en Turbo

Porsche vult het gat tussen de 911 Carrera S en 911 Turbo net als bij de vorige generaties op met de GTS. De Porsche 911 Carrera GTS, zoals de auto voluit heet, heeft in principe dezelfde 3,0-liter zescilinder boxer achterin liggen als de 911 Carrera en Carrera S. Waar die van twee turbo's voorziene krachtbron in de Carrera 385 pk levert en in de Carrera S goed is voor 450 pk, stampt de zescilinder er in de 911 Carrera GTS 480 pk en 570 Nm uit. 30 pk en 40 Nm meer dus dan in de Carrera S.

Die 480 pk vindt zijn weg via een achttraps PDK-automaat naar de weg, afhankelijk van de gekozen uitvoering naar de achterwielen of naar alle vier de wielen. Porsche levert de 911 Carrera GTS namelijk niet alleen als Coupé, Cabriolet of Targa, maar net als de Carrera- en Carrera S-modellen ook met achter- of vierwielaandrijving. Overigens kun je de jongste 911-telg net als de Carrera S ook met een handgeschakelde zevenbak bestellen. De 911 Carrera 4 GTS Coupé, met vierwielaandrijving dus, sprint in 3,3 tellen naar 100 km/h. Daarmee bereikt-ie de 100 km/h 0,3 seconden vlotter dan het vorige type.

Standaard hebben de GTS-modellen Porsche Active Suspension Management, het adaptieve onderstel dat de 911 in het geval van de Coupé en Cabriolet ook nog eens een centimeter dichter tegen het asfalt legt. Ook van de partij: een speciaal uitlaatsysteem dat dankzij minder fanatiek toegepaste interieurisolatie ook nog eens extra lekker moet klinken.

Herkenning

Vanbuiten herken je de GTS traditiegetrouw aan een reeks zwarte of donkere accenten. Bij de 911 Targa 4 GTS is bijvoorbeeld ook de kenmerkende beugel in het zwart uitgevoerd. We komen de donkere tinten verder tegen onderaan de voorbumper, op de wielen, op de GTS-logo's op de portieren, in de grille en onderaan de bilpartij bij de uitlaateindstukken. Niet gecharmeerd van al dat matte zwart? Kies dan voor het pakket waarin die zaken in hoogglans zwart zijn uitgevoerd. De SportDesign-bumpers zijn verder standaard aanwezig. Vanbinnen worden de GTS-modellen aangekleed met onder meer een GT-sportstuur, het Sport Chrono Pakket en met de 'sportstoelen plus' die normaliter op de optielijst staan. Ze zijn viervoudig elektrisch te verstellen. De schakelpook van de handgeschakelde versies is 1 centimeter korter dan het exemplaar in de 911 Carrera S. Diverse delen van het interieur zijn bedekt met wat Porsche 'Race-Tex' noemt, een uit microvezels bestaand goedje. We komen het tegen op het stuurwiel, de handgrepen, de armleuning en rond de versnellingspook. Optioneel levert Porsche een pakket waarbij diverse siernaden, de gordels en de GTS-logo's in de wijzerplaten en hoofdsteunen in karmijnrood of krijtkleur zijn uitgevoerd.

Wie zijn 911 GTS nog iets strakker wil maken, kan vanaf november het Lightweight Design Pakket aanvinken. Dat bestaat uit met kunststof versterkte koolstofvezel kuipstoelen, lichtgewicht zij- en achterruiten en een extra lichte accu. Ook trekt Porsche de achterbank uit je 911 Carrera GTS én het merk voegt naast een stel uiterlijke extraatjes ook een meesturende achteras toe. Het pakket maakt 'm in totaal tot 25 kilo lichter.

Versies en prijzen

Porsche levert de 911 Carrera GTS niet alleen als Coupé en als Cabriolet, maar ook als Targa. De modellen zijn met achterwielaandrijving verkrijgbaar, maar ook als vierwielaangedreven Carrera 4 GTS. De 911 Targa GTS komt alleen als vierwielaangedreven Targa 4 GTS. Eind september staan ze bij de Nederlandse dealers.

Variant Prijs 911 Carrera GTS Coupé € 184.600 911 Carrera GTS Cabriolet € 200.400 911 Carrera 4 GTS Coupé € 194.300 911 Carrera 4 GTS Cabriolet € 210.600 911 Targa 4 GTS € 211.000

911-familie

We kunnen ons goed voorstellen dat het de leek gaat duizelen bij het lezen van alle versies waarin Porsche de 911 levert. Hij is er namelijk niet alleen als Coupé, Cabriolet en Targa, maar ook nog eens met diverse motoren. De menukaart vangt aan met de 385 pk sterke Carrera en de vierwielaangedreven Carrera 4. Daarboven staan de 450 pk Carrera S en 4S. Maar er is nog veel meer te kiezen. Zo is de Porsche 911 er niet alleen als 580 pk sterke Turbo, maar ook nog eens als 650 pk Turbo S. De lichtere en meer op hardcore-beukwerk gerichte 510 pk sterke 911 GT3 is er ook, sinds kort zelfs als Touring met een meer ingetogen voorkomen. Verder komt er weer een extremere variant van de GT3, de GT3 RS. Ook voegt Porsche mogelijk later nog een 911 GT2-aan het leveringsgamma toe. Tenslotte lijkt het er op dat er een nieuwe Sport Classic-variant en zelfs een iets opgehoogde 'Safari'-versie in het vat zit.