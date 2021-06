Porsche 911 GT3 Touring: subtiel hardcore

Vraag een rijtje Porsche-liefhebbers wat hun favoriete moderne 911 is, en de kans is groot dat je meermaals ‘GT3 met Touring Package’ hoort. Goed nieuws: hij is terug.

De Porsche 911 GT3 Touring, zoals de auto nu officieel heet, is in het kort de subtiele versie van de 911 GT3. Het is een GT3 met minder zichtbaar carbon, een minder ‘racy’ uitstraling en bovenal zonder die gigantische achtervleugel die zo kenmerkend is voor de meest hardcore 911. Ook de ‘kneep’ daaronder ontbreekt op de GT3 Touring, die in plaats daarvan beschikt over een automatisch uitklappende spoiler en een veel bescheidener achterdek.

Chiquer

Ook elders krijgt de GT3 Touring een duidelijk chiquer sausje over zich heen gegoten. Net als bij de vorige GT3 Touring noteren we bijvoorbeeld een aluminium raamomlijsting en zilverkleurige wielen, al kunnen kopers daar desgewenst van afwijken. Ook krijgt de Touring meer meegespoten elementen mee, onder meer rondom de diffuser en in het centrale deel van de neus.

Tegelijkertijd is hij voor de kenner nog wel herkenbaar als GT3, onder meer door de voor- en achterbumper, de centrale uitlaat en ook de opvallende openingen in de voorklep. In het interieur is ten opzichte van de reguliere GT3 meer leer toegepast, maar Porsche benadrukt dat alle (sportieve) opties die voor de GT3 leverbaar zijn, ook op de Touring beschikbaar zijn.

Handbak of PDK

In technisch opzicht is de Touring identiek aan iedere andere GT3. Dat betekent dat ook deze versie over een atmosferische, 510 pk sterke 4.0 beschikt, die bij de gevleugelde GT3 een 0-100-sprint van 3,4 seconden en een top van 320 km/h oplevert. Bijzonder is dat ook beide bak-opties worden overgeheveld naar de Touring, zodat deze stijlvolle sportieveling voor het eerst ook met PDK-automaat leverbaar is. Wie €238.800 neertelt kan kiezen, want Porsche vraagt niets extra voor die PDK. Met deze prijs is de Touring opvallend genoeg nipt mínder duur dan de conventionele GT3, die op het moment van schrijven voor €239.200 te boek staat.

Het Touring Package werd in 2017 geïntroduceerd op de 991-versie van de 911 (de vorige dus) en bracht verlichting voor als een in soortgelijke stijl opgebouwde 911 R niet binnen bereik lag.