Nieuwe Nissan X-Trail: ook met e-Power én vierwielaandrijving

Binnenkort haalt Nissan de volledig nieuwe X-Trail naar Europa en dus ook naar Nederland. In thuisland Japan heeft Nissan de X-Trail nu gepresenteerd, compleet met de e-Power-aandrijflijn die ook in Europa een plekje in de SUV krijgt.

Wie nu de showroom van Nissan binnenwandelt, ziet daar naast de Qashqai ook diens grotere broer staan: de X-Trail. Die Nissan X-Trail verscheen in 2014 al op de Nederlandse markt terwijl kleinere broer Qashqai met introductiejaar 2021 een stuk jonger is. Natuurlijk heeft ook Nissan dat door. Deze zomer nog haalt het een volledig nieuwe X-Trail naar ons land. Ook in Japan is de nieuwe X-Trail nu aan het daglicht blootgesteld. Daar hangt Nissan direct een e-Power-aandrijflijn in de SUV, een stukje hard- en software die het mogelijk maakt dat de X-Trail elektrisch wordt aangedreven, maar géén EV is.

Eerst de X-Trail zelf. Die is namelijk een stuk minder nieuw dan je denkt. Al in 2020 werd het model in de Verenigde Staten op de markt gebracht als Rogue. Later konden we je de auto voor het eerst als X-Trail laten zien dankzij een door AutoWeek in China opgedoken set foto's, al trok Nissan kort daarop in China zelf het doek van die auto. In de Verenigde Staten levert Nissan de Rogue met een 204 pk sterke 2.5 viercilinder en in China staat er onder meer een 204 pk krachtige 1.5 op de motorenlijst. Hoe het Nederlandse leveringsgamma van de nieuwe X-Trail samengesteld wordt, is nog niet helemaal helder, al verwachten we dat het motorenpalet niet sterk zal afwijken van dat van de Qashqai. Dat de Nissan X-Trail in Nederland ook de e-Power-aandrijflijn krijgt, staat echter al vast.

De Nissan Qashqai is er naast met 140 pk en 158 pk sterke mild-hybride 1.3's, maar levert de SUV ook met e-Power-techniek. Die Qashqai e-Power heeft een 190 pk en 330 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Aan boord is een 158 pk sterke 1.5 driepitter - met variabele compressie - die verantwoordelijk is voor de energie die de benzinemotor via een 2 kWh accu doorsluist. De Qashqai e-Power rijdt dus als een EV, maar is het niet. De X-Trail e-Power komt in Japen met voorwielaandrijving, maar in tegenstelling tot de Qashqai ook met e-4orce vierwielaandrijving beschikbaar.

Meer vermogen

In de Japanse X-Trail e-Power met voorwielaandrijving ligt een 143 pk sterke 1.5 driecilinder en is de elektromotor 204 pk en 330 Nm sterk. Minder vermogen dus voor de 1.5, maar meer kracht voor de elektromotor. De vierwielaangerdreven variant heeft dezelfde 1.5 en dezelfde 204 pk sterke elektromotor op de vooras, maar heeft daarnaast ook een 136 pk en 195 Nm krachtige elektromotor op de achteras zitten. Of de specificaties van de Europese X-Trail e-Power overeenkomen met die van de Japanse versie, zal moeten blijken.

De nieuwe X-Trail - waarvan in Japan ook een luxueus uitgedoste Autech-versie komt (foto's 39 t/m 41) - is 4,66 meter lang en heeft een wielbasis van 2,71 meter. Hij deelt zijn CMF-CD-platform met kleinere broer Qashqai, al staat de X-Trail wel op de langere versie daarvan die ook onder de nieuwe Mitsubishi Outlander zit. In thuisland Japan introduceerde Nissan de e-Power-aandrijflijn in 2016 in onder meer de Note en de Serena.