Nieuwe Nissan X-Trail vanuit alle hoeken

Het Chinese Ministerie van Industrie en Transport heeft een gigantische lijst nieuwe typegoedkeuringen gepubliceerd, waaruit AutoWeek niet alleen de nieuwe verlengde Mercedes-Benz C-klasse, maar ook een verse SUV van Volkswagen opdook. Ook is er Chinees-Nissan-nieuws, maar dan wél met enige relevantie voor de Europese markt. Op deze uitgebreide reeks foto's is namelijk de aanstaande Nissan X-Trail te zien.

Eerlijk is eerlijk, het uiterlijk is voor de fervente bezoeker van AutoWeek.nl waarschijnlijk geen verrassing. De nieuwe X-Trail is namelijk net als het model dat je nu nog bij de Nederlandse dealers vindt nagenoeg identiek aan de Nissan Rogue. De Rogue werd medio vorig jaar aan een nieuwe generatie geholpen en dus is het niet verwonderlijk dat het design van de X-Trail vrijwel één op één overeenkomt.

Hoewel autofabrikanten in China meer dan geregeld versies met een langere wielbasis van bestaande modellen introduceren, is de wielbasis van deze Chinese X-Trail met 2,71 meter identiek aan die van de Rogue die al even in de Verenigde Staten rondrijdt. Wel is deze X-Trail met zijn lengte van 4,68 meter iets langer dan zijn Amerikaanse equivalent, al wordt dat ongetwijfeld veroorzaakt door iets afwijkend bumperwerk. In de achterbumper zit - in tegenstelling tot bij de Rogue - wél een mistachterlicht. Ook is de invulling van de achterlichten net even anders. Nissan levert de X-Trail in de Verenigde Staten alleen met een 2,5-liter viercilinder. De Chinese X-Trail heeft een 204 pk sterke geblazen 1.5 benzinemotor.

Dat de jongste X-Trail ook naar Europa en dus Nederland komt, staat vast. De Europese uitvoering wijkt slechts op detailniveau af van de Amerikaanse Rogue en deze Chinese X-Trail. Wat Nissan op motorisch vlak voor de Europese X-Trail in petto heeft, valt nog te bezien. De Qashqai heeft naast een tweetal compacte mild-hybride benzinemotoren namelijk ook een innovatieve e-Power-aandrijflijn. Het staat echter nog niet vast dat ook de X-Trail die aandrijflijnen krijgt. De nieuwe Nissan X-Trail wordt later dit jaar gepresenteerd.