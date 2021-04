Prijzen nieuwe Nissan Qashqai bekend

De prijzen van de reguliere uitvoeringen van de splinternieuwe Nissan Qashqai zijn bekend. De Qashqai krijgt op termijn de E-Power-aandrijflijn, maar daar moeten we nog even op wachten. Wel kunnen we je vertellen wat de prijzen van de nieuwe Nissan Qashqai met mild-hybride 1.3 TCe zijn. De nieuwe Qashqai staat vanaf de zomer bij de Nederlandse dealers.

De nieuwe derde generatie van de Nissan Qashqai is overduidelijk als Qashqai te herkennen, maar is tot op het kleinste moertje helemaal nieuw. De auto staat op een hagelnieuw platform, een technische basis die onder meer de komst van de E-Power geheten hybride aandrijflijn mogelijk maakt. De Qashqai E-Power is altijd elektrisch aangedreven, maar is géén EV. Die Qashqai E-Power komt pas later naar Nederland, Nissan's nieuwe potentiële succesnummer komt eerst beschikbaar met mild-hybride benzinemotoren. De nieuwe Nissan Qashqai met deze tevens nieuwe benzinemotoren waren al als Premiere Edition te bestellen en nu zijn ook de prijzen van de reguliere uitvoeringen bekend.

De vanafprijs van de nieuwe Nissan Qashqai bedraagt €33.540. Dat bedrag is voor de Qashqai met 140 pk en 240 Nm sterke 1.3 DIG-T, uitgevoerd als Visia. Daarmee is hij op papier een kleine €500 euro duurder dan het vorige model, al moest je het in de basisversie van de vorige generatie Qashqai zonder mild-hybride techniek en met minder geavanceerde veiligheidssystemen doen. De mild-hybride 1.3 is een op vijftig punten aangepaste doorontwikkeling van de ook van Renault en Mercedes-Benz bekende 1.3. Die 1.3 DIG-T is altijd gekoppeld aan een mild-hybrid systeem en dat betekent dat tijdens het uitrollen of remmen herwonnen energie opgeslagen wordt in een kleine lithium-ion accu. Die energie wordt tijdens het acceleren ingezet en levert tussen de 20 km/h en 110 km/h tot maximaal 20 seconden 6 Nm extra. Deze 140 pk sterke 1.3 is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en is ook immer voorwielaangedreven.

De tweede benzinemotor die Nissan naar de nieuwe Qashqai brengt, is te eveneens mild-hybride 158 pk en 260 Nm (270 Nm met automaat) sterke variant van dezelfde 1.3 DIG-T. Met handgeschakelde zesbak kost de Nissan Qashqai met deze motor minimaal €37.940. Het betreft dan direct de Acenta. Deze krachtigere 1.3 DIG-T is ook met Nissan's Xtronic-automaat te krijgen. In dat geval ben je voor de Qashqai minimaal €39.940 kwijt. Ook dan betreft het de Acenta.

Uitvoeringen en uitrusting

Nissan levert de nieuwe Qashqai in tal van uitvoeringen. De gamma begint bij de Visia-uitvoering, een smaak die de Acenta, N-Connecta, Tekna en Tekna Plus boven zich heeft. Daarnaast heeft Nissan nog een viertal Business-versies op de prijslijst staan, speciaal op de zakelijke rijder gerichte versies die luisteren naar de namen Business Acces, Business Design, Business Premium en Business Executive.

De standaarduitrusting van de Nissan Qashqai Visia is al vrij behoorlijk. Hoewel de Visia 17-inch stalen wielen met doppen heeft, is hij wat veiligheidssystemen betreft al vrij afgeladen. Lane Departure Warning & Prevention, uitgebreide adaptieve cruisecontrol, actieve dodehoekdetectie, verkeersbordherkenning en automatisch grootlicht zijn allemaal standaard. Hetzelfde geldt voor parkeersensoren achter en een instrumentarium met 7-inch schermpje. De Acenta voegt hier zaken als 17-inch lichtmetaal, een achteruitrijcamera, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een regensensor, keyless entry en een infotainmentsysteem met 8-inch display aan toe. De N-Connecta staat daarboven, een uitvoering die onder meer 18-inch lichtmetaal, een 360-graden-camera, parkeerpiepers voor, een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een 9-inch groot infotainmentsysteem met navigatie naar de Qashqai brengt. Per uitvoering groeit de wielmaat een inch, zo staat de Tekna op 19-inch lichtmetaal. Die uitvoering profiteert verder van zaken als ProPilot (in combinatie met de automaat), led-matrixkoplampen, een hands-free te openen elektrische achterklep en een inductielader. De Tekna Plus staat op maar liefst 20-inch grote sloffen, heeft ledmistlampen, een glazen panoramadak, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met massagefunctie en een uitgebreid audiosysteem van Bose met tien luidsprekers.

Prijslijst nieuwe Nissan Qashqai