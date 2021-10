Mitsubishi heeft het doek getrokken van misschien wel zijn interessantste nieuwe model in jaren. We hebben het over de nieuwe Outlander PHEV, de opvolger van het model dat in Nederland enkele jaren nauwelijks was aan te slepen.

Hoewel Mitsubishi tegen AutoWeek zegt dat er vooralsnog geen plannen zijn om de nieuwe Outlander PHEV naar Nederland te halen, is de jongste plug-in hybride SUV een interessant model. Al is het maar om de technische verschillen te zien met het type waarvan Mitsubishi er tussen 2013 en 2015 jaarlijks ruim 8.000 stuks wist te verkopen.

De uitgaande maar nog altijd als PHEV te bestellen Outlander heeft een 240 pk plug-in hybride aandrijflijn die uit een 135 pk 2.4 benzinemotor en twee samen 163 pk sterke elektromotoren bestaat. Het accupakket in die auto meet 13,8 kWh, goed voor een elektrische actieradius van 45 kilometer. De 2.4 is in de nieuwe Outlander PHEV hetzelfde exemplaar dat in 2018 naar het uitgaande model kwam en toen de 2.0 verving. De voorste elektromotor levert in de stekker-Outlander 116 pk in plaats van 82 pk terwijl het achterste exemplaar 136 pk in plaats van 90 pk levert. Interessanter is het accupakket, dat is in de nieuwe Outlander PHEV namelijk 20 kWh groot en geeft de auto een elektrisch bereik van 87 kilometer. Dat maakt de elektrische actieradius van de jongste plug-in hybride Outlander 93 procent groter dan dat van het ooit zo succesvolle origineel. Ook is de benzinetank van de Outlander PHEV groter dan voorheen, wat de totale actieradius verder vergroot.

In geheel elektrische modus moet je de nieuwe Outlander PHEV via one pedal driving kunnen laten accelereren en afremmen. De regelunit van de achterste elektromotor is voortaan met die krachtbron geïntegreerd en bevindt zich buiten het passagierscompartiment. Dat levert de plug-in hybride SUV een stiller interieur op én en maakt de plaatsing van een derde zitrij mogelijk. Jawel, de jongste Mitsubishi Outlander PHEV is er ook als zevenzitter. Het uiterlijk van de nieuwe Outlander PHEV is natuurlijk geen verrassing, dat is op een extra laadklep na namelijk identiek aan dat van de conventionele nieuwe Outlander . Het technische broertje daarvan komt als Nissan X-Trail overigens wél naar Nederland, maar van de komst van een plug-in hybride variant is niets bekend.