Nieuwe basismotor voor Cupra Formentor

De Cupra Formentor is in de markt gezet als een coupé-SUV met een sportieve inborst en verdient volgens zijn scheppers derhalve een plekje binnen de Cupra-familie. De SUV is dan ook niet verkrijgbaar als Seat en dat is vooralsnog een unicum binnen de Cupra-familie. De Formentor is vooralsnog altijd minimaal 204 pk sterk. Een milder gemotoriseerde versie moet echter voor de grotere verkoopaantallen zorgen.

Cupra introduceert namelijk een nieuwe instapmotor voor de Formentor: de bekende 150 pk en 250 Nm sterke 1.5 TSI benzinemotor. Die is te koppelen aan een handgeschakelde zesbak, maar is ook met een DSG-automaat met zeven versnellingen verkrijgbaar. Wil dat nog een beetje vooruit? In iets minder dan 9 tellen jaagt de Formentor 1.5 TSI naar de 100 km/h en het versnellen stopt als de snelheidsmeter op 204 km/h staat.

Dan de vraag: komt de 150 pk sterke Cupra Formentor 1.5 TSI naar Nederland? Nee, zegt Cupra tegen AutoWeek. Wél krijgen we de gisteren op de prijslijst geparkeerde 310 pk sterke topversieén twee plug-in hybrides. De mildste van die twee plug-ins is de variant met 204 pk. Net als de 245 pk sterke plug-in heeft die voordeligste stekkerversie straks een 150 pk sterke benzinemotor aan boord, overigens een 1.4 in plaats van een 1.5 TSI. Die dankzij een elektromotor in totaal 204 pk leverende uitvoering is en blijft voor Nederland de instapper. Het feit dat de 150 pk leverende Formentor 1.5 TSI niet naar Nederland komt, heeft ongetwijfeld met de aanwezigheid van die 204 pk plug-in te maken. Die instap-stekkerhybride levert namelijk fors meer vermogen zonder daar nadrukkelijk meer CO2 bij uit te stoten. Prijstechnisch lijkt de 150 pk TSI-versie in ons door bpm gevormde prijzenlandschap dan ook weinig kansrijk.