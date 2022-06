Nieuwe Mitsubishi ASX: ook als plug-in hybride

Eerder dit jaar kondigde Mitsubishi de komst aan van een splinternieuwe Colt én van een nieuwe ASX. Beide auto's komen in 2023 op de markt en delen hun genen met een model van Renault. De eerste schimmige afbeelding van de nieuwe Colt maakte duidelijk dat Mitsubishi's nieuwe hatchback in feite een Renault Clio met in ieder geval een Mitsubishi-neusje wordt en ook aanstaande ASX blijkt op Renault-leest geschoeid.

Mitsubishi geeft een eerste afbeelding vrij van de ASX. Daarop zien we een stukje van de achterzijde van de nieuwe cross-over. Wat blijkt? Het stukje achterlicht en de vormgeving van de achterklep komt helemaal overeen met hetzelfde deel achterop de Renault Captur. Waar Renault groot de modelnaam Captur op de achterklep uitschrijft, pent Mitsubishi zijn merknaam op het achterste van de nieuwe ASX.

Mitsubishi meldt dat de nieuwe ASX in Nederland leverbaar wordt met conventionele benzinemotoren en met zowel een hybride als plug-in hybride aandrijflijn. De eerste niet-geëlektrificeerde benzinekrachtbron is een 91 pk sterke 1.0 driecilinder. Deze motor, Mitsubishi noemt hem MPI-T, komt overeen met de TCe 90 van Renault en is aan een handgeschakelde zesbak geknoopt. Daarboven komt de 1.3 DI-T geheten 1.3 viercilinder te staan. Deze 1.3 is in combinatie met een handgeschakelde zesbak 140 pk sterk en levert 158 pk indien je hem aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling knoopt.

Hybride en plug-in hybride

Daarnaast komt de nieuwe Mitsubishi ASX er als hybride en als plug-in hybride. Allebei hebben ze een atmosferische 1.6 viercilinder benzinemotor. De ASX 1.6 Hybrid heeft twee elektromotoren, een 1,3-kWh batterij en is goed voor 145 pk. De Mitsubishi ASX 1.6 Plug-in Hybrid heeft een 10,5-kWh accu en schopt het tot 160 pk. Deze aandrijflijnen komen uiteraard overeen met de hybride- en plug-in versies van de Renault Captur. Reken voor de Mitsubishi ASX PHEV dan ook op een elektrische actieradius van maximaal 65 kilometer.

De nieuwe Mitsubishi ASX beleeft in september zijn publieksdebuut. De ASX loopt straks van de band in het Spaans Valladollid. Inderdaad, in dezelfde Renault-fabriek waar de Captur wordt geproduceerd. Van de inmiddels niet meer leverbare eerste generatie ASX verkocht Mitsubishi in ons land tussen 2010 en 2021 ruim 13.200 exemplaren. In 2011 had het model zijn beste verkoopjaar, toen verlieten 2.527 exemplaren de Nederlandse showrooms.