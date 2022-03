Nieuwe Mini Countryman van dichtbij

Mini heeft een nieuwe elektrische hatchback in zijn ontwikkelingskamers staan en is voornemens om zijn portfolio met nieuwe modellen uit te breiden. Natuurlijk vergeet Mini ook zijn bestaande pijlers niet. Zo zit er ook een nieuwe generatie van de Countryman in het vat. De huidige Countryman is al het grootste model van het merk, maar de straks nieuwe derde generatie Countryman, die in 2023 op de planken verschijnt, maakt het zo mogelijk nog bonter.

De huidige generatie Countryman is bepaald niet mini meer. Net als op eerdere spionageplaten is ook op deze nieuwe set foto's van een tijdens testwerk gesnapte nieuwe Countryman goed zichtbaar dat de volgende Countryman nog een slagje groter wordt. De nieuwe Countryman is net als het huidige model een technisch broertje van de BMW 2-serie Tourer en X1. Van de 2-serie is inmiddels een nieuwe generatie verschenen, de X1 moet net als de Countryman nog worden vernieuwd. Net als die BMW X1 komt ook de nieuwe Mini Countryman beschikbaar met een volledig elektrische aandrijflijn. Voor wie die elektrificatie te ver gaat, heeft Mini ook weer een plug-in hybride aandrijflijn in het vat zitten. Dat zou zomaar de 326 pk sterke hardware van de nieuwe 2-serie Tourer kunnen zijn.

In grote lijnen lijkt Mini trouw te blijven aan het bekende Countryman-ontwerp, al blijft lang niet alles bij het oude. Zo is de volledige raampartij nieuw. De zijspiegels worden van de voorportieren verplaatst naar de A-stijlen en de zijkanten van de motorkap lopen niet meer door tot de wielkasten en de grille. Daarnaast geeft Mini de nieuwe Countryman meer in de koets verzonken handgrepen. In 2023 komt de nieuwe Mini Countryman op de markt. Tegen die tijd is er ongetwijfeld meer bekend over de nieuwe Mini-familie, waar mogelijk ook een MPV-achtige deel van gaat uitmaken!