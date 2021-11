De toekomst van Mini - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Wie het huidige modelaanbod tegen het licht houdt, ziet dat het al even geleden is dat Mini met een geheel nieuw model op de proppen kwam. De zeven jaar oude driedeurs en vijfdeurs Mini en Mini Cabrio kregen dit jaar nog maar eens een facelift. De versere Countryman kreeg in 2020 een opfrisser en in datzelfde jaar verscheen ook de eerste ­volledig elektrisch aangedreven Mini hatchback op de markt.

Achter de schermen wordt echter hard ­gewerkt aan de opvolgers. Niet in de laatste plaats omdat Mini per 2030 een volledig elektrisch merk wil zijn. De nieuwe Mini’s ­zetten een belangrijke stap in die richting.

Om te beginnen staat er een geheel nieuwe driedeurs hatchback in de ontwikkelings­kamers. Die krijgt een elektrische aandrijflijn, maar is ook nog leverbaar met benzine- en dieselmotoren. De opvolger van de huidige driedeurs Mini en de Mini Electric dus. Er komt ook weer een nieuwe Cabrio, ongetwijfeld op dezelfde basis. Het voortbestaan van de vijfdeurs Mini en de Clubman is onzeker.

Koersvast

Wat betreft het uiterlijk hoef je geen al te ­grote verrassingen te verwachten, zoals op de illustratie hierboven ook te zien is. In dat opzicht varen de Britten een vertrouwde koers. Mini zegt vanaf 2023 met nieuwe modellen te komen en waarschijnlijk bijt het merk het spits af met de nieuwe driedeurs. Er is echter al een nieuwe Countryman ­gespot die ook dat jaar zijn debuut kan maken. Die neemt ondanks een bekend lijnenspel wat meer afstand van zijn voorganger. De nieuwe Countryman deelt namelijk zijn basis met de volgende BMW X1 en groeit mede daardoor een slagje. Ook voor de Countryman geldt dat er straks keuze is uit diverse aandrijf­lijnen, variërend van elektrisch tot benzine en diesel. Inderdaad, dezelfde ‘power of choice’-benadering als moederbedrijf BMW.

Is de Countryman je straks misschien een maatje te groot, dan is er goed nieuws. Mini werkt namelijk aan twee hoogpotige modellen: één in het compacte segment en een ­ander in het ‘compacte premium’-segment. De Countryman vervult waarschijnlijk die laatste rol en dat betekent dat er een bescheidener broertje komt. Die deelt naar verluidt zijn samen met BMW ontwikkelde basis met de nieuwe driedeurs. Dat betekent dat ook van dat type een volledig elektrische versie komt. Het is zelfs goed mogelijk dat het bij dit model louter bij elektro-aandrijving blijft. Die nieuweling weet Mini tot op heden goed ­verborgen te houden.

MPV-achtige

Mini steekt daarentegen niet onder stoelen of banken dat het met de gedachte speelt een MPV-achtige op de markt te brengen. Met de Vision Urbanaut liet het merk een jaar geleden zien hoe een dergelijk model in grote lijnen eruit kan zien. Letterlijk ‘in grote lijnen’, want op dat behoorlijk forse studiemodel – met een lengte van maar liefst 4,46 meter – lijkt de naam ‘Mini’ niet echt op zijn plaats. De kans is echter groot dat het niet bij een ­vingeroefening blijft, want Mini geeft aan dat het naast eerdergenoemde modellen werkt aan een auto voor ‘wie meer interieurruimte wil’. Daaruit kunnen we afleiden dat de ­Urbanaut een productievervolg krijgt. Geef je ogen maar flink de kost op deze pagina, om alvast aan dat idee te wennen.

In 2025 presenteert Mini zijn laatste nieuwe model waarin ook nog brandstofmotoren ­leverbaar zijn. Dat zou de ‘Urbanaut’ kunnen zijn, al is het nog iets waarschijnlijker dat het de compactere broer van de Countryman ­betreft. De productie-Urbanaut zou zomaar eens louter elektrisch aangedreven kunnen zijn. Er staat hoe dan ook de komende jaren heel wat te gebeuren bij Mini.