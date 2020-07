Nieuwe Mercedes-Benz S-klasse krijgt bijzondere airbags

De S-klasse fungeert volgens goede Mercedes-traditie als uithangbord van waar Mercedes-Benz wat technologie betreft toe in staat is. De topsedan wordt bij elke generatiewissel volgepompt met nieuwe technieken, veelal innovatieve technologie die in de jaren erop doorsijpelt naar de overige modellen van het merk. In september presenteert Mercedes-Benz een nagelnieuwe Sonderklasse en dus zijn de verwachtingen hooggespannen. Mercedes-Benz geeft een kleine dosis nieuwe informatie vrij over de nieuwe topsedan.

Onlangs gaf Mercedes-Benz al de eerste informatie over het nieuwe infotainmentsysteem van de S-klasse vrij en ditmaal belicht de fabrikant een aantal noviteiten op het gebied van veiligheid. Zo meldt Mercedes-Benz dat de nieuwe S-klasse de eerste in serie te produceren personenauto wordt met frontale airbags voor de achterpassagiers. De plofzakken moeten zich onder meer kunnen aanpassen aan de aanwezigheid van kinderzitjes. Daarnaast geeft Mercedes-Benz de S-klasse beltbags, opblaasbare veiligheidsgordels, voor de passagiers op de ongetwijfeld riant zittende achterbank.

Mercedes-Benz meldt verder dat het E-Active Body Control-onderstel van de nieuwe S-klasse in geval van een aanstaande zijwaartse aanrijding de inzittenden niet alleen naar het midden van de auto 'verplaatst' door de kussens in de stoelen op te blazen, maar dat ook de complete auto hoger op zijn poten komt te staan. Volgens de fabrikant is de S-klasse op deze manier beter in staat de impact van de botsing op te vangen. Later deze week worden de nieuwe veiligheidssystemen van de S-klasse nader toegelicht. Op 2 september wordt de volledig nieuwe S-klasse in zijn geheel gepresenteerd. Het uiterlijk van de nieuwe toplimousine is geen enorme verrassing meer. De auto is al diverse keren in testkostuum opgedoken en kort geleden liet het nieuwe neusje van de Mercedes-zalm zich wel héél goed bekijken.