Nieuwe Mercedes-Benz GLA gesnapt!

Mercedes-Benz werkt achter de schermen hard aan een volledig nieuwe GLA, een auto die nu voor het eerst in camouflagekostuum is opgedoken.

Mercedes-Benz maakte er geen geheim van dat het een forse reeks modellen op zijn MFA-basis gaat plaatsen, het platform dat het merk als eerste gebruikte voor de nieuwe A-klasse. Inmiddels kennen we de A-klasse Limousine, de CLA, de CLA Shooting Brake, de B-klasse en straks staat ook de nog te onthullen GLB-klasse op dit modulaire en in beginsel voorwielaangedreven platform. De zevende nieuwkomer wordt de compleet nieuwe GLA, een auto die zich gaat nestelen tussen de reguliere A-klasse en de GLB-klasse.

Waar de GLB-klasse meer een SUV-achtige wordt, blijft de GLA trouw aan het recept van zijn voorganger en dat betekent dat ook deze tweede generatie GLA in feite een hatchback is die hoog op de poten staat en is doorspekt met SUV-achtige details. Op deze spionagefoto's zien we een hatchback waarvan het portier rechtsachter is vervangen door een stuk doorzichtig plastic. De koets lijkt designelementen van zowel de A- als B-klasse mee te krijgen.

Mercedes-Benz leverde de huidige GLA met een brede mix benzine- en dieselmotoren. Bovenaan de lijst maakte een 45 AMG-versie de dienst uit. Het GLA-gamma is momenteel aardig uitgekleed, maar reken er maar op dat de nieuwe GLA beschikbaar komt met diverse krachtbronnen. We verwachten dat er ook nu weer een 45 AMG-versie komt, een variant die voor het eerst in de GLA-geschiedenis gezelschap krijgt van een minder extreme 35 AMG-versie. De A-klasse is als A35 goed voor 306 pk.

Infiniti heeft met de Q30 en QX30 een eigen auto op basis van de huidige GLA. Onlangs werd bekend dat de opvolger van de huidige generatie Q30 en QX30 juist op een eigen platform komen te staan. In Nederland gaan we daar niet al te veel van merken, daar het Japanse merk zich op termijn terugtrekt uit West-Europa.