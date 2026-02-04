Ga naar de inhoud
BMW i3: BMW's antwoord op Tesla Model 3 is bijna af

i3 is BMW's antwoord op de Tesla Model 3

57
BMW i3
Lars Krijgsman

De volledig nieuwe BMW i3 is de tweede telg van de Neue Klasse. Dat elektrische alternatief voor de BMW 3-serie is bijna klaar om in productie te gaan. De laatste testmodellen rollen nu van de band.

De vorig jaar gepresenteerde BMW iX3 is de eerste, maar zeker niet laatste nieuwe BMW van de Neue Klasse. BMW werkt aan een nieuwe 3-serie, maar ook aan een volledig elektrische i3. Dat wordt na de iX3 de tweede BMW van de herboren Neue Klasse. Dat betekent nieuw design, een nieuw interieurconcept én veelbelovende EV-techniek. De nieuwe BMW i3 wordt in tegenstelling tot de auto waarmee hij zijn naam deelt geen elektrische hoge hatchback, maar een echte concurrent voor de Tesla Model 3. De nieuwe BMW i3 wordt nog dit jaar gepresenteerd. In de aanloop daarnaartoe, slingeren de Duitsers nog de productie van een reeks bijna-definitieve testexemplaren aan.

In München is BMW gestart met de productie van een reeks prototypes die heel dicht op de definitieve i3 zit. Die laatste reeks testexemplaren hangt traditioneel nog fanatiek in de camouflageplakkers. Daarbij bieden deze prototypes BMW inzicht in hoe het productieproces verloopt. Tijd om bij te schaven is er nog, in de tweede helft van dit jaar komt de serieproductie van de BMW i3 op gang.

Van de i3 komen uiteraard diverse varianten, waaronder versies met een bereik van meer dan 800 kilometer én een heftige M-versie met vier elektromotoren en een geheel eigen accupakket.

57 Bekijk reacties
BMW BMW i3 Elektrische Auto

