Nieuwe Mazda MX-5 verpakt als huidige

Het is inmiddels al acht jaar geleden dat we kennismaakten met de huidige vierde generatie van de Mazda MX-5. Hoewel Mazda de MX-5 door de jaren heen middels diverse modeljaarupdates actueel heeft gehouden, beginnen de jaren voor de kleine open tweezitter te tellen. Aan een opvolger wordt gewerkt en het lijkt erop dat we daar nu het eerste semi-concrete bewijsstuk van zien.

De MX-5 staat al decennia te boek als een van de leukst rijdende roadsters en Mazda is dan ook niet voornemens om het model aan de wilgen te hangen. De huidige vierde generatie Mazda MX-5 (ND) is nu acht jaar oud en dat betekent dat er in Hiroshima al lang een plan op tafel ligt voor een nieuwe MX-5. Op deze nieuwe set foto's zien we een subtiel ingepakte MX-5 waarmee Mazda de suggestie lijkt te willen wekken dat het een facelift voor het model voorbereid, maar wij denken dat er meer aan de hand is.

De witte Mazda MX-5 die je op deze foto's lachend tegemoet rijdt heeft namelijk enkel een afgeplakte voorbumper. Ondanks het psychedelische patroontje lijkt het erop dat er in het ontwerp van de bumper helemaal niets is veranderd. Ook de koplampen lijken ongewijzigd. Het is de achterzijde van dit testexemplaar die ons doet vermoeden dat Mazda de huidige MX-5 bij z'n kladden heeft gegrepen om de techniek van de nieuwe mee te testen. De achterste wielkasten lijken namelijk een maatje breder dan die van het huidige model, al durven we dat niet met zekerheid te zeggen. Wél zien we een stel met wit tape afgeplakte snoeren over de bilpartij lopen die bij de meetapparatuur hoort.

Mazda heeft al aangegeven dat de Mazda MX-5 ook na 2030 blijft bestaan, wat ongetwijfeld betekent dat Mazda de MX-5 op termijn omtovert tot EV. Daar is het nu nog te vroeg voor. Het is aannemelijker dat Mazda de MX-5 uitrust met (mild) hybridetechniek. We verwachten volgend jaar meer van de nieuwe MX-5 te zien. Of er ook weer een Mazda MX-5 RF met een stalen klapdak komt, is nog niet bekend.