Ook Mazda MX-5 wordt geëlektrificeerd

Eerder deze maand werd bekend dat Mazda vaart zet achter zijn elektrificatieplannen. In 2030 moet de helft van de modellen in Mazda's line-up een EV zijn, de rest van het aanbod is dan in ieder geval geëlektrificeerd. Hoe de MX-5 in die plannen past, was tot op heden niet helemaal helder, al staat vast dat de succesvolle roadster ook na 2030 gewoon blijft bestaan.

Mazda volgt voor de MX-5 sinds het merk de auto voor het eerst opdiende een nagenoeg ongewijzigde receptuur. De MX-5 is namelijk een kleine, tweezits roadster met een relatief laag gewicht en een bescheiden benzinemotor onder de kap. Ook de MX-5 ontkomt voor 2030 niet aan elektrificatie, maar het goede nieuws is dat de speelse Japanner blijft bestaan. Tegen Motor1.com zegt Mazda namelijk dat het de MX-5 op termijn zal elektrificeren en dat het zijn best doet er een "[...] lichtgewicht en betaalbare open tweezitter" van te maken.

Of dat betekent dat de opvolger van de huidige in 2014 gepresenteerde vierde (ND) generatie MX-5 helemaal elektrisch wordt? Zeer waarschijnlijk niet, al valt dat niet uit te sluiten. Aannemelijker is dat Mazda de volgende generatie MX-5 uitrust met hybridetechniek, mogelijk zelfs alleen met mild-hybridetechniek. Mazda levert nu al een uitgebreide reeks mild-hybride motoren in auto's als de 3 en CX-30. Een mild-hybridesysteem voegt minder gewicht toe dan een regulier hybride of plug-in hybride systeem. Of de Mazda MX-5 ver na 2030 helemaal elektrisch wordt? Dat is natuurlijk goed mogelijk, maar waarschijnlijk spreken we dan al over de zesde generatie Mazda MX-5.