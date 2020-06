Kia Picanto later dit jaar in Nederland

De digitale presentatie van de vernieuwde Kia Picanto lijkt een drietrapsraket. Als vliegen doken we in mei al op de in Zuid-Korea gepresenteerde vernieuwde Morning en gisteren schoof de internationale tak van Kia de vernieuwde A-segmenter als Picanto naar voren. Nu heeft ook de Nederlandse afdeling van Kia aangekondigd wat we in Nederland van de vernieuwde kleine hatchback kunnen verwachten.

De vernieuwde Picanto staat in Nederland in het vierde kwartaal bij de dealers, alwaar hij zijn inmiddels bekende snuit en aangescherpte achterzijde zal tonen. De internationale motorenlijst van de kleine Kia omvat een drietal motoren, waarvan er twee ook in Nederland beschikbaar komen. Kia zet later dit jaar namelijk de nieuwe 1.0 T-GDI op de bestellijst, een machine die net als de huidige geblazen 1.0 100 pk sterk is. Voor wie 100 pk in de Picanto te veel van het goede is, heeft Kia een 67 pk sterke 1.0 in de aanbieding. Ook nu al is de Picanto leverbaar met die 67 pk sterke 1.0, al is de driecilinder voortaan voorzien van dualport- in plaats van multipointinjectie en dat betekent dat de MPi-aanduiding in de prullenbak verdwijnt en dat de bescheiden krachtbron DPi wordt gedoopt. Volgens Kia is de injectietiming efficiënter dan voorheen. De Picanto komt beschikbaar met de nieuwe AMT-bak, een gerobotiseerde handbak die is gebaseerd op een handgeschakelde vijfbak. Hoewel een dergelijke transmissie altijd anders voelt dan een échte automaat is de bak een stuk goedkoper dan een reguliere automaat. Uiteraard zal er ook een reguliere handbak beschikbaar komen.

De prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie die in het vierde kwartaal van dit jaar plaatsvindt.