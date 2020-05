Nieuwe instapdiesel voor Mercedes-Benz GLA

Wie in de markt is voor de nieuwe GLA, kon wat dieselmotoren betreft tot op heden slechts uit twee motorversies kiezen. Dat is vanaf nu anders. Mercedes-Benz breidt het GLA-gamma namelijk uit met een nieuwe dieselversie: de 180d.

De tweede generatie van de GLA is nog niet zo lang op de markt en dat betekent dat het motorenpalet nog niet erg uitgebreid is. Gelukkig heeft Mercedes-Benz de goede traditie het motorenaanbod van een nieuw model met name in het eerste levensjaar van de auto gestaag uit te breiden. Tot op heden stonden er twee dieselmotoren op de prijslijst: de 150 pk sterke 200d en de 190 pk sterke 220d. Die twee zelfontbranders krijgen nu gezelschap van een nieuwe instapdiesel: de 180d. Leuk gegeven: waar de 180d bij de A-klasse een 1,5-liter grote viercilinder is (OM 608), is de 180d in de GLA net als de 200d en 220d een 2,0-liter grote vierpitter van het type OM 654.

Het vermogen van de 180d ligt op 116 pk en 280 Nm, goed voor een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 10,8 tellen. De topsnelheid is vastgesteld op 190 km/h. In zelfontbrander is in alle gevallen gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling. Het gemiddeld verbruik ligt, afhankelijk van de gekozen uitvoering, op 4,6-4,8 l/100 km. 4Matic-aandrijving is niet beschikbaar, bij de 200d en de 220d is die keuzemogelijkheid er wel.

De GLA 180d heeft een vanafprijs van €50.710. Daarmee bedraagt het prijsverschil ten opzichte van de 200d een ruim €3.200.