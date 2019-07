Nieuwe instapdiesel voor Mercedes-Benz CLS

Sinds zijn introductie is de CLS leverbaar met een selectie benzine- en dieselmotoren. De 245 pk en 500 Nm sterke 300d was tot op heden de instapper bij de zelfontstekers, maar daar komt met de lancering van de CLS 220d verandering in.

De CLS 220d heeft net als de al genoemde 300d een 2,0-liter viercilinder dieselmotor onder de kap. In de 220d is die machine met 194 pk en 400 Nm beduidend minder krachtig. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 7,5 seconden achter de rug. De 300d weet dat klusje in 6,4 tellen te klaren. Wel ligt het gemiddeld verbruik van de 220d lager. Per 100 km/h lust de CLS 4,8-5,1 liter diesel. De 300d verbruikt 5,2-5,3 l/100 km. Schakelen gaat in beide dieselversies met een 9G-Tronic-automaat.

De vanafprijs van de 220d is vastgesteld op € 77.237. De 300d wisselt vanaf € 82.380 van eigenaar.