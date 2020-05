Mercedes-Benz CLS met bescheiden 1.5

Een Mercedes-Benz CLS met een bescheiden 1.5 in de neus? Moet gewoon kunnen. In China is namelijk de CLS 260 als nieuwe basisversie van de gelikt gelijnde vierdeurs aan de leveringslijst toegevoegd.

Mercedes-Benz heeft in China een nieuwe motorversie op de prijslijst van de CLS gezet: de 260. Die nieuwe instapversie heeft een benzinemotor als krachtcentrale die je in eerste instantie niet in het model verwacht. Onder de kap van de CLS 260 ligt namelijk de bekende 1,5 liter grote viercilinder die Mercedes-Benz onder meer meer in zijn compactere modellen levert.

De geblazen 1.5 levert in de CLS 184 pk en 280 Nm koppel. Hoewel dat wat karig klinkt, is de bijna 5 meter lange vierdeurs daarmee in staat om in 8,7 seconden naar 100 km/h te schieten terwijl het versnellen volgens de Chinese gegevens pas ophoudt als de 250 km/h is bereikt. Het gemiddeld verbruik moet, vastgesteld volgens de niet erg nauwkeurige NEDC-methode, op 7,2 l/100 liggen. De 184 pk sterke CLS 260 is een stuk minder potent dan de basisversie van de CLS die Mercedes-Benz in Nederland aanbiedt. Bij ons is de CLS 350 de instapper, een benzineversie met een 299 pk en 400 Nm sterke 2.0 viercilinder onder de kap. In China heeft Mercedes-Benz tussen de 260 en de 350 nog de 258 pk sterke CLS 300 staan.

Slecht nieuws voor wie in Nederland graag een CLS wil en voldoende heeft aan de bescheiden CLS 260: uit navraag bij Mercedes-Benz blijkt dat deze motorversie er in ons land niet komt. De vanafprijs van de CLS 260 ligt in China op omgerekend net geen €75.000. De CLS 300 die er een stapje boven staat, wisselt in het land vanaf zo'n €83.000 van eigenaar. In Nederland beginnen de prijzen voor een CLS bij €76.781 voor de 220 d (194 pk). De prijs van de CLS 350 begint in ons land bij €82.665