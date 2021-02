Nieuwe Infiniti QX60 in de spotlight

Infiniti draait niet zo lekker. Het gaat het merk verkooptechnisch niet bepaald voor de wind, maar een klein modellenoffensief moet het tij keren. Het huidige aanbod is namelijk niet erg actueel. De ook kortstondig in Nederland verkochte Q50 en Q60 zijn achtereenvolgens al 8 en 5 jaar op de Amerikaanse markt en de SUV's QX60 en QX80 zijn met geboortejaren 2010 en 2012 helemaal oudgedienden. De huidige QX50, die in 2017 werd gepresenteerd, geldt als jongste lid van de Infiniti-familie, een concurrent van onder meer de Lexus NX. De QX50 krijgt later dit jaar gezelschap van een Coupé-SUV-broertje, de reeds gepresenteerde QX55. Infiniti richt zich wijselijk eerst op het moderniseren van zijn SUV's en komt derhalve binnenkort eindelijk met een nieuwe QX60.

Waar de QX50 plek biedt aan vier tot vijf inzittenden, is de QX60 een SUV die dankzij zijn derde zitrij tot zeven personen mee kan zeulen. De QX80 is daartoe eveneens in staat, al is die aan de Nissan Patrol gelieerde SUV van een heel andere orde. Het design van de jongste QX60 zal niemand hevig verrassen. Vorig jaar stelde Infiniti namelijk het studiemodel QX60 Monograph aan het daglicht voor. Wie Infiniti een beetje kent, weet dat de Monograph-aanduiding alleen geplakt wordt op concept-cars die vrijwel productierijp zijn. De QX60, een concurrent voor onder meer de Lexus RX en de Lincoln Corsair, krijgt een 300 pk 3.5 V6, die is gekoppeld aan een voor Infiniti nieuwe automaat met negen verzetten. De transmissie is in samenwerking met ZF ontwikkeld.

Zijn technische basis deelt de QX60 ongetwijfeld met zijn kortere broer, de QX50. Leuk detail: wie in de Verenigde Staten op jacht is naar een relatief zeldzame 'QX60', moet zijn ogen openhouden voor een model dat JX35 heet. Onder die naam kwam de actuele generatie in 2012 namelijk op de markt. In datzelfde jaar besloot Infiniti de 'Q'-aanduiding te gebruiken voor zijn sedans en coupé, SUV's zouden voortaan 'QX' in hun modelnaam krijgen. Zodoende werd de JX35 vanaf modeljaar 2013 omgedoopt in QX60. Naar Nederland komt de QX60 uiteraard niet, Infiniti is immers niet meer in West-Europa actief.