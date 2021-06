Nieuwe Infiniti QX60: gewoon weer met V6

Infiniti heeft een compleet nieuwe QX60 gepresenteerd. Voor ons Europeanen is dat geen bekende SUV, maar het is voor Infiniti een heel belangrijke. De auto die hij opvolgt, is namelijk met afstand de populairste auto van het merk in de Verenigde Staten.

Infiniti speelt in West-Europa niet eens meer een rol in de marge. Vorig jaar verliet Nissan's premiummerk ons hoekje van de wereld immers. De successen die Infiniti in de Verenigde Staten boekt zijn niet te vergelijken met de verkoopresultaten die het merk in Europa behaalde, al kunnen die verkoopcijfers ook in de Verenigde Staten best een impuls gebruiken. Vorig jaar voegde het merk een 'coupéversie' van de Q50 aan zijn leveringsgamma toe, de QX55, en vandaag stelt het merk een nog veel belangrijker model aan het daglicht voor: de nieuwe QX60.

De uitgaande QX60 was ondanks het feit dat -ie in de basis al uit 2012 stamt in de Verenigde Staten de afgelopen jaren met afstand de populairste auto van Infiniti. In het laatste niet door de pandemie vertroebelde verkoopjaar (2019) gingen er 43.162 QX60's over de Amerikaanse toonbank. Fors meer dan van de daarna populairste auto van het merk, de Q50 (25.987 stuks). De Infiniti QX60 is kort door de bocht genomen de premiumboer van de Nissan Pathfinder, een SUV die Nissan begin dit jaar aan een nieuwe generatie hielp. Nu ondergaat ook Infiniti's concurrent van auto's als de Volvo XC90 en Lexus RX, het is immers een zevenzitter, een generatiewissel.

Déjà vu

Ondanks dat de QX60 die de Amerikaanse showrooms nu nog bevolkt aardig op leeftijd is, wordt de QX60 niet tot op het kleinste moertje herzien. Net als zijn Pathfinder-broertje maakt ook de QX60 gebruik van het Nissan D-platform van z'n voorganger. De wielbasis bedraagt net als voorheen 2,9 meter en de auto zelf is met zijn lengte van 5,03 meter praktisch net zo lang als de auto die hij vervangt. Sterker nog, de nieuwe QX60 is zelfs enkele mm's korter. Vanbuiten is echter alles anders, hoewel de auto direct als Infiniti herkenbaar is.

De nieuwe QX60 lijkt vanbuiten zeer sterk op de concept-car waarmee Infiniti de komst van de tweede generatie van de SUV aankondigde: de QX60 Monograph. De QX60 heeft een giga-grille die geflankeerd wordt door platte, gemeen de wereld in priemende koplampen. Bovenin de units zit een streep gesegmenteerde leddagrijverlichting. Infiniti beplakt z'n potentiële nieuwe succesnummer met behoorlijk wat chroomwerk. We komen het glimmende goedje namelijk niet alleen rond de raampartij, maar ook bij de dorpels tegen. Richting de D-stijl lopen de zilverkleurige strips iets naar elkaar toe. Ook achterop is de verlichting opvallend plat en scherp gelijnd. De achterlichten met donkere behuizing, die net als de koplampen een opgedeelde ledstreep hebben, worden optisch aan elkaar geknoopt door een stuk zwart kunststof. In koeienletters staat de merknaam van de nieuwe QX60 uitgeschreven. Onderaan de achterbumper zitten opvallende chroomkleurige sierdelen.

Interieur en gadgets

Ook vanbinnen bewijst de nieuwe QX60 stukken moderner te zijn dan z'n voorganger. De SUV heeft een modern binnenste met een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium, een even groot infotainmentscherm centraal op het dashboard en uitstroomopeningen die lijken alsof ze over de gehele breedte van het dashboard lopen, ook al is dat niet het geval. In het interieur van de QX60 op deze foto's is een aantal vierkante meters fraai gestikt leer dat op zowel stoelen als dashboard zelfs gewatteerd is.

Infiniti meldt dat het de QX60 onder meer volpropt met ProPilot Assist, een semi-autonoom rijsysteem dat we in Nederland al van de Nissan Qashqai kennen. Voor de QX60 nieuw, maar tegenwoordig niet bijster indrukwekkend zijn zaken als verkeersbordherkenning en een head-up display. De verkeersbordherkenning is gekoppeld aan de cruise-controle en dat betekent dat de QX60 zijn snelheid automatisch kan aanpassen aan de geldende maximumsnelheid.

6

Wat aandrijflijnen betreft, valt er weinig te kiezen. De optioneel vierwielaangedreven QX60 krijgt, in tegenstelling tot de QX50 en QX55, vooralsnog géén geblazen 2.0-viercilinder met variabele compressieverhoudingen. Welnee, net als bij de nieuwe Pathfinder het geval was hevelt Infiniti de 300 pk en 400 Nm sterke 3.5 V6 gewoon over van het oude naar het nieuwe model. Die zescilinder zit voortaan niet meer vast aan een CVT-transmissie, maar aan een negentraps automaat van ZF met dubbele koppeling.

Leuk weetje: de uitgaande generatie QX60 kwam zoals gezegd in 2012 op de markt, maar niet onder die naam. Tot modeljaar 2013 heette de SUV namelijk JX35, geheel volgens de oude naamstrategie van het merk. Inmiddels gebruikt Infiniti voor SUV's de lettercombinatie 'QX'. Sedans en coupés van het merk worden aangeduid met alleen de 'Q'. Wie in de Verenigde Staten op jacht is naar een relatief zeldzame Infiniti, moet z'n ogen dus openhouden voor de JX35.