Infiniti QX60 nu al uitgerekt

De lijst met modellen die in China net even langer zijn dan hun Europese versies, is nagenoeg eindeloos. In vrijwel alle gevallen wordt de wielbasis vergroot om de beenruimte op de achterbank met zo'n 5 tot 15 centimeter te vergroten, met als gevolg dat ook de wagenlengte toeneemt om de bageageruimte intact te houden. In de datatabse van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport heeft AutoWeek nu de eerste beelden en gegevens van de uitgerekte Infiniti QX60 opgedoken.

De QX60 die Infiniti in China straks in China gaat verkopen, lijkt als twee druppels water op de auto die Nissan's luxedivisie in juni dit jaar aan het Amerikaanse publiek voorstelde. Toch is er een belangrijk verschil. De Chinese QX60 is met een lengte van 5,13 meter namelijk 10 centimeter langer dan de versie die men in de Verenigde Staten kan bestellen. Opvallend genoeg is de wielbasis van de Chinese versie met 2,9 meter identiek aan die van zijn Amerikaanse broertje. Een grotere overhang achter lijkt de oorzaak van de groeispurt te zijn, al is dat op basis van deze foto's slecht te zien. Wat wel goed te zien is, is dat Infiniti het in China niet zo nauw lijkt te nemen met de wijze waarop het zijn badges achterop de SUV aanbrengt. Niet alleen de QX60-badge, ook de AWD-letters lijken maar wat lukraak op de auto te zijn geplakt. Waarschijnlijk gaat het hier nog om pre-productiemodellen en dus zal het merk op de definitieve versies waarschijnlijk wel consequenter te werk gaan.

Ook zijn er technische verschillen tussen de Amerikaanse en Chinese QX60. In de Verenigde Staten heeft de SUV altijd een 3.5 V6 onder de kap, een 300 pk en 400 Nm sterke machine die altijd aan een negentraps automaat is geknoopt. In China levert Infiniti de QX60 straks met een 252 pk sterke geblazen 2.0 viercilinder, een benzinemotor die aan dezelfde automaat wordt geknoopt.

Een opvallende uitrekpartij dus, maar voor de Nederlandse consument valt er helemaal niets te kiezen. Infiniti is namelijk niet meer actief op de West-Europese markt.