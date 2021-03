Infiniti's nieuwste SUV in beeld

Infiniti trekt later dit jaar het doek van een volledig nieuwe SUV. Het betreft de nieuwe QX60, de grote broer van de QX50 die het merk verkooptechnisch goed kan gebruiken. De QX60 is nu in camouflagepak de wereld in gestuurd.

De QX60 die de Amerikaanse consument momenteel bij de Infiniti-dealers kan bestellen, is al sinds 2012 in de showrooms te vinden. Die SUV, een concurrent van de Lexus RX, kan wel wat vers bloed gebruiken. Infiniti stelt de nieuwe QX60 later dit jaar in zijn geheel voor, maar geeft nu alvast foto's en informatie over de SUV vrij.

De Infiniti QX60 moet je in feite zien als de grote broer van de QX50. Waar laatstgenoemde een vijfzitter is, kan de QX60 dankzij een derde zitrij tot zeven personen plek bieden. De nieuwe reeks foto's bevestigt dat hij duidelijk geïnspireerd is op de QX60 Monograph, de concept-car die in september 2020 op het podium verscheen. Infiniti meldt nu dat het de QX60 volstopt met onder meer ProPilot Assist, waarmee de SUV net als onder meer de Nissan Qashqai in staat is om op de snelweg tot op zekere hoogte semi-autonoom te rijden. Dat de huidige QX60 op leeftijd is, blijkt onder meer uit het feit dat Infiniti trots meldt dat de nieuweling onder meer verkeersbordherkenning en een head-up display krijgt. De verkeersbordherkenning is onder meer gekoppeld aan de cruise-controle en dat betekent dat de auto zijn snelheid automatisch kan aanpassen aan de geldende maximumsnelheid.

De QX60 krijgt een zo'n 300 pk 3.5 V6 onder de kap, die is gekoppeld aan een voor Infiniti nieuwe automaat met negen versnellingen. Het platform en het gros van zijn techniek deelt hij met zijn kleinere broer, de QX50. Naar Nederland komt de QX60 uiteraard niet, Infiniti is immers niet meer in West-Europa actief.