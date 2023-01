Nieuwe Hyundai Kona: stuk ruimer

Eind 2022 gaf Hyundai al de eerste foto's en de eerste informatie van de splinternieuwe tweede generatie Kona vrij en nu belicht het meer details van zijn nieuwe potentiële succesnummer. We wisten al dat de nieuwe Hyundai Kona een maatje groeit ten opzichte van het uitgaande model. Nu kunnen we je ook vertellen wat dat precies voor de interieurruimte betekent.

De nieuwe Hyundai Kona groeit in de lengte tot 4,35 meter en dat betekent dat hij zo'n 15 centimeter langer is dan het model dat je nu nog bij de dealers vindt. Ook in de breedte groeit de Kona en wel met 2,5 centimeter. De wielbasis groeit met zes centimeter tot 2,66 meter. De beenruimte achterin neemt met maar liefst 7,7 centimeter toe terwijl je er ook van 1,1 centimeter extra hoofdruimte profiteert ten opzichte van het huidige model. De schouderruimte op de achterbank neemt eveneens toe.

Net als in veel andere nieuwe auto's vind je in de nieuwe Hyundai Kona geen traditioneel overkapt instrumentarium. In plaats daarvan vindt je achter het stuur een 12,3- inch digitaal instrumentarium dat op het oog is samengesmolten met een even groot infotainmentscherm. Hyundai geeft direct meer foto's van het exterieur van de nieuwe Kona vrij. Daarover schreven we eerder al uitgebreid.

Bekende hybride, ook volledig elektrisch

De nieuwe Hyundai Kona komt in ieder geval met een hybride aandrijflijn én als volledig elektrische Kona Electric - of Kona EV - naar Nederland. In thuisland Zuid-Korea zijn de eerste cijfers van de nieuwe hybride Kona al vrijgegeven. Die krijgt er een systeemvermogen van 141 pk en 265 Nm. Die cijfers zijn waarschijnlijk niet geheel toevallig gelijk aan die van de hybride variant van de nieuwe Kia Niro, het technische broertje van de Kona. Reken er dus op dat de nieuwe Kona Hybrid ook in Nederland 141 pk levert.

In Zuid-Korea komt de Kona in ieder geval ook met niet-hybride verbrandingsmotoren op de markt. Waaronder een 1.6 T-GDI en een 2.0 zonder turbo. De geblazen 1.6 schopt het in de nieuwe Kona tot 198 pk en 265 Nm koppel, de 2.0 is 149 pk en 180 Nm sterk. Of deze varianten naar Nederland komen? We zetten er niet op in.

Waarschijnlijk geeft de aandrijflijn van de Kia Niro EV al weg wat je op technisch vlak van de nieuwe Hyundai Kona Electric kunt verwachten. De Niro EV heeft een 64,8-kWh accupakket en een 204 pk en 255 Nm sterke elektromotor. Ook de huidige Kona Electric heeft een elektromotor van 204 pk. In maart geeft Hyundai de daadwerkelijke specificaties van de elektrische Kona vrij.