Nieuwe Honda HR-V onthuld

Kort geleden kon AutoWeek al enkele patentplaten van de HR-V laten zien, maar nu onthult Honda zelf het model. De opvolger van de in 2015 op de Nederlandse markt gebrachte en inmiddels uit productie genomen vorige HR-V oogt veel excentrieker. Zo heeft hij een opvallend hoge, vrij recht aflopende neus, gevuld met agressief ogende koplampen. Tussen de kijkers zit een opvallende en optisch enigszins in het bumperwerk geïntegreerde grille die uit horizontale sleuven bestaat. Hoewel de daklijn niet bijzonder vroeg afloopt, heeft hij dankzij zijn vrij vlak liggende achterruit een 'dynamischer' voorkomen dan voorheen. De achterlichten worden door een rode ledstrip met elkaar verbonden. Honda lijkt zich voor het ontwerp te hebben laten inspireren door de SUV e: Concept die vorig jaar in China debuteerde.

De nieuwe Honda HR-V komt niet geheel volgens verrassing alleen met een hybride aandrijflijn op de Europese markt. Helaas deelt de fabrikant nog geen specificaties van de aandrijflijn. We mikken er echter op dat de aandrijflijn in zekere zin overeenkomt met die van de Jazz e:HEV. Reken derhalve op een 1,5-liter viercilinder benzinemotor die samen met twee kleine elektromotoren een systeemvermogen van 109 pk oplevert. Een reguliere transmissie ontbreekt in de Jazz e:HEV. Honda kiest voor een directe verbinding met een vaste overbrengingsverhouding. Reken dus niet op een CVT-automaat. Op de foto's is overigens het binnenste te zien van de conventionele, niet-hybride HR-V met 1.5 i-VTEC-machine en CVT-transmissie. Die uitvoering komt niet naar ons werelddeel. In Japan is de HR-V, die daar opnieuw Vezel heet (foto's 10, 11 en 12), ook met vierwielaandrijving leverbaar.

Goed nieuws voor wie fan is van Honda's slimme Magic Seats, deze in de bodem weg te werken maar ook omhoog te klappen delen van de achterbank verschijnen ook in de HR-V. Ook met de rest van het binnenste lijkt het wel snor te zitten. Honda geeft de cross-over een opgeruimd interieur, compleet met een digitaal instrumentarium en een hoog en min of meer los op het dashboard staand display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Eronder zit een eenvoudig knoppeneiland voor onder meer de klimaatregeling. Over de gehele breedte van het dashboard loopt een strook waarin de ventilatieroosters optisch zijn weggewerkt.

Helaas deelt Honda verder geen technische specificaties. De afmetingen, gegevens over de aandrijflijn en diens prestaties volgen in een later stadium. Eind dit jaar komt de nieuwe HR-V op de Nederlandse markt.

HR-V in Nederland

De laatste HR-V, die zijn leven in 2013 begon als 'Vezel', heeft in Nederland geen potten kunnen breken. Sinds de herintroductie van de modelnaam in 2015 zijn in ons land nog geen 2.000 exemplaren verkocht. Alleen in 2016 (587 stuks) kwamen de verkoopcijfers van de auto boven de 500 eenheden uit. In 2017, 2018 en 2019 werden achtereenvolgens 389, 308 en 307 stuks verkocht. Vorig jaar daalden de verkopen tot 223 exemplaren.