Vanafprijs nieuwe Honda Jazz Hybrid bekend

Honda stelde in oktober tijdens de Tokyo Motor Show de compleet nieuwe Jazz aan de wereld voor, een auto die in Europa altijd voorzien is van een hybride aandrijflijn. Honda vraagt in Nederland minimaal € 24.400 voor de Jazz. De met cross-overdetails aangeklede Crosstar-smaak heeft een prijskaartje van € 29.950. Honda laat voor het eerst ook meer weten over de aandrijflijn van de nieuwe Jazz die vanaf de zomer bij de dealers staat.

In de snuit van de nieuwe Jazz Hybrid ligt een 1,5-liter grote viercilinder benzinemotor die bijval krijgt van twee kleine elektromotoren met een piekvermogen van 253 Nm. Het systeemvermogen bedraagt 109 pk, genoeg om de hybride Honda in 9,4 tellen aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Een reguliere transmissie ontbreekt en Honda kiest voor een vaste directe verbinding met een vaste overbrengingsverhouding tussen de bewegende delen. Geen CVT in de Jazz dus. Z'n topsnelheid ligt op 175 km/h. Interessanter is het brandstofverbruik. Honda geeft een gemiddeld gecombineerd verbruik van 4,5 l/100 km op. De Crosstar is met 4,8 l/100 km iets dorstiger.

De bagageruimte van de Jazz ligt op 298 liter, maar wie de achterbank platgooit kan in totaal 1.203 liter meebrengen. Ook deze van top ton teen kersverse Jazz krijgt de zeer bruikbare Magic Seats achterin. De Jazz beschikt onder meer over een infotainmentsysteem dat zowel met Apple Carplay als met Android Auto overweg kan. De standaarduitrusting omvat onder meer adaptieve cruise control én Lane Keep Assist. Ook standaard van de partij: Collision Mitigation Brake System, een systeem dat (nu ook 's nachts) fietsers en voetgangers kan waarnemen en kan remmen als het nodig is. Road Departure Mitigation is eveneens standaard. Dodehoekdetectie en Cross Traffic Monitor is standaard op de duurdere Executive-smaak.