Nieuwe Genesis G90 in Europa betrapt

Genesis is op Europese bodem aan het testen geslagen met de nieuwe G90. Dat wijst er mogelijk op dat Genesis' nieuwe topsedan ook in Europa in de verkoop gaat.

Genesis gaat als een raket. Het merk brengt om de haverklap een nieuw model uit en is voornemens om zijn auto's ook in Europa te verkopen. De G80, GV80, G70 en GV70 zijn voor de Europese markt al bevestigd en dat betekent dat Genesis straks tegenspelers van auto's als de BMW 3-serie, X3, 5-serie en X5 op de menukaart heeft staan. 7-serie-concurrent G90 wordt binnenkort aan een nieuwe generatie geholpen en op deze kakelverse set spionagefoto's is die topsedan op Europese bodem in testkostuum in actie te zien.

We mikken er op dat de G90 zijn debuut in thuisland Zuid-Korea maakt en in een later stadium naar de Verenigde Staten komt. Kijk dus niet gek op als Genesis besluit om de G90 ook in Europa zijn tanden in zijn vooral Duitse concurrenten te laten zetten. Waarschijnlijk wordt de G90 straks geleverd met zescilinders. Of de 5.0 V8 van de huidige G90 ook in het nieuwe model komt te hangen, valt nog te bezien.