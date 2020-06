Nieuwe Ford F-150 schemert door

Ford meldt dat het op 25 juni het doek trekt van een volledig nieuwe F-150. Dat klinkt als een ver-van-mijn-bed-show, maar is toch zeker interessant. De F-150 is namelijk met afstand de best verkochte pick-up én daarmee de populairste auto van de Verenigde Staten.

Ford wist vorig jaar in de Verenigde Staten maar liefst meer dan 895.000 F-150's aan de man te brengen en daarmee was de pick-up in 2019 weer de populairste auto in dat land. Met afstand zelfs, de Ram-pick-ups eindigden vorig jaar met zo'n 635.000 verkochte exemplaren op de tweede plek. De komst van een nieuwe generatie F-150 kun je dan ook best bestempelen als 'een dingetje'. Zeker als je bedenkt dat Ford de innovatieve lijn die met merk met de vorige F-150 inzette wil doorzetten in de nieuwe F-150.

De huidige, in 2014 gepresenteerde dertiende generatie F-150 zorgde bij het wat conservatiever ingestelde deel van zijn kopersgroep voor wat ophef toen Ford trots meldde dat het voor grote delen van de carrosserie gebruik maakte van aluminium. Berichten over de komst van een hybride en zelfs een volledig elektrische F-150 zorgden her en der ongetwijfeld voor een hartfluit. Die hybride en elektrische versies zijn er van het huidige model nooit gekomen, maar die komen straks zeer zeker wel van de nieuwe serie.

Op een eerste teaserafbeelding laat Ford het robuust ogende en opvallend vierkante front van de nieuwe F-150 al zien. Opvallend is de haakvormige ledverlichting, koplampen met een vorm die lager op de snuit wordt doorgezet door de dagrijverlichting. We hebben de foto wat lichter gemaakt, waardoor de massieve horizontale strip in de grille enigszins zichtbaar wordt. Dat de nieuwe F-150 een dergelijk deel op zijn neus krijgt, is echter geen verrassing. Op diverse spionagefoto's van de nieuwe F-150 is een dergelijke strook al te zien. Sterker nog, de laatste set spionageplaten geeft het uiterlijk van de nieuwe pick-up eigenlijk al compleet weg.

De F-150 is de gedoodverfde concurrent van auto's als de Ram 1500 en de Chevrolet Silverado, auto's die eigenlijk jaar in, jaar uit de verkooplijsten in de Verenigde Staten domineren. De eerste reguliere personenauto op de Amerikaanse verkooplijst, de Toyota RAV4, eindigde vorig jaar na dat drietal op de vierde positie met net geen 450.000 verkochte exemplaren. Later deze maand, op 26 juni, trekt Ford officieel het doek van zijn nieuwe succesnummer.