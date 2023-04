Elektrische Ford F-150 Lightning naar Europa

Nu je het artikel toch hebt aangeklikt: dat land is niet Nederland. Ford levert de F-150 Lightning in ons werelddeel vooralsnog alleen in Noorwegen, al kan dat nog veranderen. Ford wil namelijk in meerdere opzichten meer accent leggen op zijn Amerikaanse wortels. Het (vaak op kleine schaal) importeren van oer-Amerikaanse modellen als de Bronco en natuurlijk de Mustang hoort daarbij en de F-150 past in dat plaatje.

Tegelijkertijd is hier natuurlijk meer aan de hand, want als EV heeft zo’n F-150 Lightning wel degelijk meer kansen op Europese grond dan de door een V6 aangedreven Bronco. Het is dan ook bepaald geen toeval dat de pick-up in Noorwegen wordt gelanceerd, want dat is vermoedelijk het enige land dat de EV nog sterker heeft omarmd dan Nederland. De kans dat ons land aan het rijtje wordt toegevoegd, is afgaande op eerdere uitspraken van de importeur overigens bepaald niet afwezig. We hebben gevraagd naar de huidige stand van zaken en passen dit artikel aan als daar interessante informatie uit rolt.

Wie geïnteresseerd is in de elektrische Ford F-150 Lightning kan trouwens hier onze ervaringen met dit model bekijken. De Lightning is in thuisland VS nogal een ‘big deal’, al is het maar omdat een F-150 dat aldaar sowieso is. De pick-ups uit de F-series zijn in Noord-Amerika mateloos populair en staan in de Verenigde Staten als modelserie al meer dan 41 jaar onafgebroken op de nummer 1-positie van de verkoopranglijsten. Niet alleen van pick-ups, maar van álle motorvoertuigen samen!