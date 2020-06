Vernieuwde Ford F-150 onderweg

De Ford F-150 is niet alleen Ford's verkooptopper, maar ook de best verkochte auto in de VS. Groot nieuws dus dat er een fikse facelift aan zit te komen. De F-150 laat niet alleen z'n nieuwe neus, maar ook het interieur alvast zien.

De Ford F-150 loopt in z'n huidige vorm alweer vijf jaar mee en kreeg in 2017 een eerste facelift aangemeten. Nu is het tijd voor de derde ronde en daarbij gaat de boel opnieuw behoorlijk op de schop. De pick-up krijgt een andere grille aangemeten en ook de koplampen zijn geheel nieuw. Ook de huidige voorbumper is naar het ontwerparchief verwezen. In het interieur, dat dankzij onze spionagefotograaf ook duidelijk te zien is, heeft de ontwikkeling duidelijk ook niet stilgestaan. In grote lijnen oogt het nog bekend, maar in het midden van het dashboard treft men voortaan een veel groter infotainmentscherm. Om ruimte te maken voor het grotere scherm, is de bediening van de climate control iets naar beneden verhuisd.

Al met al moet het de F-150 in gereedheid brengen voor waarschijnlijk de laatste ronde van deze generatie. Dat kon wel eens een hele belangrijke ronde worden, want ook op technisch gebied gaat Ford behoorlijk ver met de vernieuwing. Er zit namelijk een heuse hybridevariant én zelfs een volledig elektrische versie in het vat. Ook een plug-in hybride staat naar verluidt in de kraamkamer in Michigan. Of al dat nieuws al direct voor deze facelift geldt of dat bijvoorbeeld de elektrische versie toch nog tot de geheel nieuwe volgende generatie op zich laat wachten, is nog wel even afwachten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Ford eind deze maand op de Detroit Motor Show het onthullingsdoek van de vernieuwde F-150 zou trekken. Dat is nu uiteraard helaas niet mogelijk, maar dat hoeft niet te betekenen dat het wachten langer gaat duren. Ergens in de komende weken weten we dus meer.