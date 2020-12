Nieuwe DS 4 klaar voor 2021

2021 wordt het jaar waarin Groupe PSA een hele rits nieuwe C-segmenters presenteert. De Opel Astra komt bij zijn generatiewissel voor het eerst op een Franse bodemplaat te staan die het deelt met de nieuwe Peugeot 308 en DS 4. DS is het eerste merk van Groupe PSA dat technische details van zijn nieuwe inzending heeft vrijgegeven en dat maakt de kakelverse set spionageplaten van de nieuwe DS 4 in een winterse setting net even interessanter.

DS bevestigde zeer recentelijk namelijk onze vermoedens dat de nieuwe DS 4 op een doorontwikkeling van het EMP2-platform komt te staan waar de huidige Peugeot 308 en auto's als de 3008, 5008 en 508 op zijn geplaatst. Voor de DS 4 is het EMP2-platform overigens in z'n geheel nieuw. De eerste generatie die tot 2018 werd geproduceerd, deelde zijn techniek namelijk met de vorige generatie Citroën C4. Het is opvallend dat Groupe PSA kiest voor een doorontwikkeling van het EMP2-platform. Dat platform is in de basis namelijk niet ontwikkeld voor volledig elektrische modellen. Het feit dat het platform ongetwijfeld stevig is doorontwikkeld, betekent natuurlijk niet dat er op termijn geen elektrische versies aan zitten te komen. Groupe PSA heeft een volledig nieuw voor EV's bestemd modulair platform aangekondigd dat eVMP heet, al zal deze basis pas in 2023 in gebruik worden genomen. Het is nog even de vraag hoe dit voor de nieuwe generatie C-segmenters uitpakt. Krijgt de DS 4 en dus de 308 en Astra dan helemaal geen geëlektrificeerde versies? Zeker wel!

Van de DS 4 en van zijn zijn stalgenoten komen namelijk in ieder geval plug-in hybride versies. De DS 4 krijgt onder meer de plug-in hybride aandrijflijn met een systeemvermogen van 225 pk die we kennen van onder meer de 3008 en 508. Die aandrijflijn bestaat uit een 180 pk sterke 1.6 die samenwerkt met een 110 pk krachtige elektromotor. DS belooft een elektrische actieradius van even boven de 50 kilometer.

Crossback

De nieuwe DS 4 komt net als zijn voorganger ook weer beschikbaar als avontuurlijk aangeklede DS 4 Crossback. De in 2010 gepresenteerde eerste 'DS 4' werd als Citroën DS4 gepresenteerd en werd vanaf 2015 onder DS-vleugel gevoerd. In datzelfde jaar kwam de met cross-overdetails aangeklede DS 4 Crossback de line-up versterken. De nieuwe DS 4 lijkt van meet af aan zo'n Crossback-versie te krijgen. Begin volgend jaar trekt DS het doek van de compleet nieuwe DS 4. De productie start in de tweede helft van volgend jaar. Dan rolt de auto overigens gebroederlijk naast de nieuwe Opel Astra van de band in het Duitse Rüsselsheim.