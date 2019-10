Alle prijzen Peugeot 3008 Hybrid en Hybrid4 bekend

Peugeot biedt twee hybride varianten van de 3008 aan, waarbij de eerste een systeemvermogen van 225 pk en de tweede over een gecombineerd vermogen van 300 pk heeft. De 225 pk sterke en simpelweg Hybrid geheten eerste versie kent een vanafprijs van € 45.570. Voor dat bedrag rijd je de Allure-uitvoering. Deze variant is er ook als GT-Line en heeft dan een vanafprijs van € 47.570.

Hoger op de hybridelijst staat de Hybrid4, de vierwielaangedreven én 300 pk sterke variant die vanaf € 55.020 van eigenaar wisselt. Dat bedrag is voor de GT-uitvoering. Wie het Première Pack aanvinkt, kan rekenen op een minimale investering van € 56.070.

De benzinemotor is bij zowel de Hybrid als de Hybrid4 een 1,6-liter PureTech-benzinemotor, een blok dat in de Hybrid goed is voor 180 pk en in de vierwielaangedreven Hybrid4 225 pk levert. De elektromotor is in beide gevallen 110 pk sterk en is bij de Hybrid4-versie op de achteras gemonteerd. Schakelen geschiedt in beide gevallen met een achttraps automaat, een nieuwe transmissie die Peugeot e-EAT8 noemt (Electric Efficient Automatic Transmission), een speciaal voor deze plug-ins ontwikkelde transmissie. Het accupakket van de Hybrid is 11,8 kWh groot en bij de Hybrid4 heeft hij een capaciteit van 13,2 kWh. De volledig elektrische actieradius ligt bij beide versies op maximaal 50 kilometer (WLTP). Tot 135 km/h kan er elektrisch worden gereden.