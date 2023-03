DS 4 en 7 Esprit de Voyage: met de nadruk op reizen

Vanaf vandaag zijn de DS 4 en 7 te bestellen als 'Esprit de Voyage'. Dat zijn extra rijk uitgeruste 4's en 7's die een aantal unieke details krijgen aangemeten. De DS 4 is in verschillende kleuren als Esprit de Voyage te bestellen in combinatie met de 130 pk sterke driecilinder motor óf met de 225 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijn. De DS 7 is ook met laatstgenoemde aandrijflijn ook verkrijgbaar als Esprit de Voyage, óf kan met de 300 pk sterke 4x4-aandrijflijn worden uitgerust.

Bestel je een exemplaar van de 4 of de 7, dan kun je na het aanvinken van de 'Collection' altijd rekenen op een flinke standaarduitrusting. De twee zijn al gebaseerd op de meest luxe uitvoering genaamd Rivoli, maar krijgen nog een zwik aan extra's mee, waaronder stoelventilatie en -massage en nappaleer op het dashboard. Toch zit het verschil 'm vooral in het uiterlijk, want de genoemde zaken zijn ook te bestellen op een Rivoli. Een Esprit de Voyage herken je aan de speciale spiegelkappen met daarop een illustratie, een eigen grijstint voor de afwerking van de wielen, andere instaplijsten en een reliëf van de Europese kaart in het leder op het dashboard aan de passagierszijde. Dat laatste moet ook als je in de auto zit herinneren aan je eigen reislust.

Terwijl je die aan het botvieren bent, begeef je je in een omgeving van lichtgekleurd leer. Dat komt dus terug op het dashboard, op de deurpanelen en op de stoelen. Ook de vloermatten zijn uniek voor de uitvoering, met eromheen een bies in een zachtgrijze kleur. Is het je smaak, dan moet je wel even doorsparen. Zowel de 4 als de 7 kosten als Esprit de Voyage enkele duizenden euro's meer dan de Rivoli-uitvoeringen van de twee. De 4 is er voorzien van de uiterlijkheden - en altijd met zwarte raamstijlen en dak! - voor vanaf €48.240, de DS 7 moet minstens €60.940 opleveren.