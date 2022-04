Eén ster voor Dacia Jogger bij crashtest Euro NCAP

Scheutig met de sterren is Euro NCAP bij deze lichting auto's niet bepaald. De DS 4 krijgt vier sterren omdat het standaard autonome noodremsysteem, dat alleen met een camera werkt, volgens NCAP niet goed genoeg is. NCAP plaatst daar wel de kanttekening bij dat de DS 4 vijf sterren in de wacht sleept als het optionele 'Safety Pack Plus' is aangevinkt. Dan krijgt de noodremassistent er namelijk een radarsensor bij, waardoor het in de tests beter presteert. Over andere voorzieningen op de DS 4, zoals een centrale airbag tussen de bestuurder en passagier in en een motorkap die omhoog komt bij een botsing met een voetganger, was NCAP wel te spreken.

De Honda HR-V heeft geen mogelijkheid om net als de DS 4 op vijf sterren uit te komen. NCAP oordeelt dat de HR-V over het algemeen goed presteert, maar dat bij een aanrijding van opzij de hoofden van kinderen achterin niet goed zijn beschermd. Een toch nog nette score van vier sterren is het resultaat.

Minder goed nieuws is er voor Dacia. De zevenzits Jogger komt namelijk uit op één ster. Daarmee presteert hij minder goed dan de Sandero Stepway, waarmee de Jogger zijn platform deelt. NCAP noemt als redenen dat de zij-airbag niet ver genoeg naar achteren reikt en er geen gordelwaarschuwing op de achterste zitplaatsen van de zevenzits-variant van de Jogger aanwezig is, waardoor 'de kleine marge die de Sandero had om op twee sterren te blijven, verdwijnt'. AutoWeek heeft Dacia naar aanleiding van dit nieuws gevraagd om een reactie.

De auto in de afbeelding boven het artikel is een Sandero Stepway. Euro NCAP had geen beeldmateriaal van de crashtest van de Jogger.