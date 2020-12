Meer bekend over nieuwe DS 4

Begin 2021 onthult DS de nieuwe DS 4. In februari, om precies te zijn. In een vooruitblik hebben de Fransen al enkele details onthuld tegenover onder meer AutoWeek. De volgende DS 4 staat op een vernieuwde variant van de EMP2-basis van Groupe PSA en dat betekent dat-ie met aandrijflijnen komt die we al kennen van andere modellen van het Franse concern. De belangrijkste is zonder meer de plug-in hybride aandrijflijn. De DS 4 beschikt in dat geval over een 1.6 viercilinder met een vermogen van 180 pk, die samen met een 110 pk sterke elektromotor een systeemvermogen van 225 pk mobiliseert. De volledig elektrische actieradius van de plug-in moet volgens DS tot iets boven de 50 kilometer uitkomen. Bijladen kan onder meer via een 32 ampère wallbox, waarmee de auto in dik 1,5 uur volledig opgeladen moet kunnen zijn.

Wie het liever bij puur een brandstofmotor houdt, kan tekenen voor benzine- of dieselkrachtbronnen met een vermogen van minstens 130 pk. De instapper krijgt dus de 1.2 PureTech met 130 pk in de neus. Benzineversies worden nog met handbak én achttraps automaat leverbaar, dieselaars hebben standaard een automatische versnellingsbak. Een volledig elektrische versie komt er nog niet. Daarvoor is immers nog het nieuwe eVMP-platform van PSA in ontwikkeling. Op die basis moeten vanaf ongeveer 2023 middenklassers komen die wél volledig elektrisch zijn.

Uiterlijk

Zoals gezegd moeten we nog even wachten op de volledige onthulling, maar toch hebben we al wat glimpen opgevangen van het uiterlijk. Wie de DS 7 voor de geest haalt en die een stap kleiner voorstelt, heeft ongeveer de DS 4 voor zich. Illustraties die in AutoWeek 13 van dit jaar verschenen, geven al een aardig beeld. Een forse grille met een dikke chromen omlijsting, geflankeerd door scherp gevormde koplampen, geven de DS 4 het inmiddels bekende familiegezicht. De DS 4 krijgt optioneel matrix-ledverlichting en ook meedraaiende koplampen zijn van de partij. Wie de DS 4 liever wat avontuurlijk aangekleed ziet, vist niet achter het net. Navraag van AutoWeek leert dat er 'verschillende varianten' komen, dus reken maar dat ook een DS 4 Crossback weer van de partij is.

Infotainment

In het interieur van de DS 4 treffen we de laatste snufjes. Dat betekent onder meer de komst van het infotainmentsysteem, dat we onlangs uitprobeerden in de DS 9. Hierop kun je functies onder meer via spraak maar ook via gebaren bedienen. Liever fysiek in contact met de auto? Dan kun je uiteraard het touchscreen en de aanraakgevoelige knoppen gebruiken. Behalve meer functionaliteiten op het infotainmentsysteem, wordt het op den duur ook mogelijk om met Android Auto te werken. Apple CarPlay volgt waarschijnlijk ook.

Een bijzondere noviteit is het head-up display. Dat wekt volgens de Fransen de illusie dat er gegevens op de weg voor je worden geprojecteerd. Een soort light-versie van Augmented Reality, in zekere zin. Onder meer snelheid, afstand tot de voorligger en navigatieaanwijzingen komen optisch voor je op de weg te staan. Volgens DS moet dat uiteraard bijdragen aan een veiligere reis. Verder helpen level 2 autonome hulpsystemen je daarbij.

Over pakweg twee maanden wordt het allemaal duidelijk, dan onthult DS de DS 4. In de tweede helft van 2021 moet de in Rüsselsheim gebouwde auto bij ons in de showroom staan.