Plug-in hybride DS 4 krijgt groter elektrisch rijbereik

De DS 4 is nog geen jaar op de markt, of DS houdt 'm al even tegen het licht. Onder meer de elektrische actieradius van de plug-in hybride DS 4 E-Tense 225 is verbeterd. Ook maken we kennis met een nieuw, extra luxe uitrustingsniveau.

Begin 2021 presenteerde DS de 4, een nieuwe compacte middenklasser die qua ontwerp een behoorlijk andere en meer eigenzinnige weg insloeg dan de vorige DS 4. De eerste DS 4 was immers nog een erfenis van Citroën, de huidige DS 4 is van meet af aan een DS. Qua techniek is het ook een heel ander verhaal, met de doorontwikkelde EMP2-basis, waarbij de komst van een plug-in hybride aandrijflijn groot nieuws was voor de DS 4. Het is die aandrijflijn waar nu opnieuw wat interessants over te melden is. De DS 4 E-Tense 225 komt namelijk puur elektrisch voortaan 62 kilometer ver (WLTP). Voorheen was dat 55 km. De grotere actieradius is mogelijk dankzij verbeterde software.

Dat is niet het enige nieuws, want de DS 4 krijgt er ook een nieuwe topuitvoering bij. Die luistert naar de naam Opéra en brengt zaken als bruinkleurige nappalederen bekleding, stoelverwarming, -koeling en massagefuncties in de voorstoelen naar de DS 4 (en uiteraard ook de DS 4 Cross). Ook heeft de DS 4 als Opéra standaard Active Scan Suspension, een zonnedak, elektrisch bedienbare achterklep met handsfree bediening, draadloos opladen en aluminium pedalen. Verder wordt het rijhulpsystemenpakket DS Drive Assist uitgebreid met semi-autonome rijstrookwisseling, waarmee de auto op snelheden tussen 70 km/h en 180 km/h na het aanzetten van de richtingaanwijzer zelf veilig van rijstrook moet kunnen wisselen. Verder krijgen de Performance Line-versies voortaan zwarte badges op de grille en achterklep.

Wat de aanpassingen met de Nederlandse prijzen van de DS 4 doen, is nog niet bekend. Ook de Nederlandse prijs van de DS 4 als Opéra is nog niet bekend.