Nieuwe Dacia Dokker betrapt

Dacia is aan het testen geslagen met een volledig nieuwe generatie Dokker. Welk platform er onder het koetswerk schuilgaat, is nog niet met zekerheid te zeggen.

In 2012 bracht Dacia de Dokker op de internationale markt, een ludospace in de stijl van auto's als de Kangoo van concerngenoot Renault. Hoewel de Kangoo in het jaar dat de Dokker op de markt kwam al zo'n vijf jaar oud was, stond die Roemeen niet op hetzelfde platform als die praktische inzending van Renault. Nee, de Dokker maakt gebruik van het M0-platform, een afgeleide van de B0-basis die het merk ook gebruikt voor auto's als de Sandero en de Logan. Het is nog niet helder of de nieuwe Dokker straks wél technisch gelieerd is aan zijn Franse familielid.

Renault is inmiddels al even aan het testen met een nieuwe generatie Kangoo, een auto die op een volledig nieuw platform komt te staan. Die auto liep eerder al in testkostuum tegen de lamp en is zelfs al zonder camouflagewerk digitaal opgedoken (foto 8 tot en met 11). De ingepakte Dokker op deze foto's vertoont met name aan de achterzijde overeenkomsten met de nieuwe Kangoo. Ook de zijspiegels komen overeen. Toch zien we dat deze Dokker in tegenstelling tot de ingepakte Kangoo van eerder geen vijf, maar vier wielmoeren heeft. Dat zou toch weer wijzen op technische verschillen tussen de twee. Onder dit testexemplaar hangt verder een vrij forse uitlaat. De nieuwe Kangoo krijgt naast versies met een benzine- en dieselmotor ook een volledig elektrische variant. Dat laatste gaat zeer waarschijnlijk niet op voor de tweede generatie Dokker.

We verwachten de nieuwe Dokker niet voor volgend jaar op de markt. In ons land zijn sinds de Nederlandse marktintroductie in 2013 in totaal 899 Dokkers verkocht.