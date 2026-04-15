Higlights Kia Seltos

Eerst als ICE, later als HEV

Wereldauto met detailafstemming voor Europa

Eerste Kia-hybride met V2L-techniek

Met de Kia Seltos komt er nóg een middelgrote SUV bij in het toch al uitgebreide SUV-assortiment van de Koreanen. De internationale versie werd eerder al gepresenteerd, nu is het tijd voor het model dat naar Europa komt. Hij wringt zich met een lengte van 4,43 meter tussen de Kia Niro (4,42 meter) en Sportage (4,54 meter), al zit hij duidelijk een stuk dichter op die eerste. Met zijn bagageruimte van 536 liter zit hij dan weer duidelijk dichter bij de Sportage. Kia heeft in het achterruim een batterij verplaatsbare haakjes aangebracht om al die bagage goed vast te kunnen sjorren. Sowieso zit het met de praktische inzetbaarheid wel goed, want de achterbank is voor het segment uitermate riant. Voorin herkennen we veel van de vormgeving van andere moderne Kia’s. Wel valt meteen op dat het er allemaal wat minder mooi uitziet dan in bijvoorbeeld de Sportage. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Kia Seltos een zogenaamde wereldauto is en dus ook met winst verkocht moet worden in landen waar de koopkracht wat minder sterk ontwikkeld is. Sterker nog, elders in de wereld heeft de Seltos er al een hele generatie opzitten. Deze nieuwe tweede generatie is zo dadelijk voor het eerst leverbaar in Europa en hoewel de basis overal ter wereld hetzelfde is, wordt de Seltos op detailniveau wel afgesteld naar de smaak van de betreffende markt. Reken dus op een specifieke afstelling van het onderstel, (iets) betere materialen in het interieur en een passend motorenaanbod.

ICE en HEV

Dat passende motorenaanbod betekent voor Europa dat er keuze is uit een 1,6-liter T-GDI en een 1.6 GDI Hybrid. Die laatste is voor ons land veruit het interessantste, maar komt pas aan het einde van het jaar. Tot die tijd moeten we het doen met de 1.6 T-GDI. Een 1,6-liter viercilinder met turbo, goed voor 180 pk en 265 Nm. Hij is leverbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling en is te koop als voorwielaandrijver en als 4x4. Hoewel de definitieve cijfers nog niet bekend zijn, kun je ervan uitgaan dat deze versie voor Nederland totaal onverkoopbaar wordt door de bpm.

Interessanter is dus de Hybrid. Die heeft in beginsel dezelfde combinatie van een 1,6-liter GDI motor, elektromotor en zestraps automaat met dubbele koppeling als de Niro. De elektromotor is echter net wat sterker, waardoor het systeemvermogen van de Hybrid nu op 154 pk komt. En: ook deze versie kan gecombineerd worden met vierwielaandrijving. Dan krijg je een extra elektromotor op de achteras en stijgt het totale vermogen naar 178 pk. Leuk weetje: de Seltos wordt de eerste hybride uit het Hyundai-concern die je kunt uitrusten met een Vehicle-to-Load (V2L) adapter. Daarmee kun je een elektrisch apparaat voeden met de batterij van je auto. Ondanks de fors lagere batterij ten opzichte van een BEV, moet dat met de volle 3,7 kW kunnen. Dus zelfs je wasdroger kun je er in theorie op laten draaien. Omdat je maar iets meer dan één kWh tot je beschikking hebt, is de batterij gegarandeerd eerder leeg dan de droger klaar is. Enthousiast geworden om te kijken hoe lang je droger dan wel kan draaien? Dan heb je pech, want de V2L-technologie is in Nederland niet leverbaar.

X-Line

In de aanloop naar de marktintroductie later dit jaar maakt Kia alle prijzen bekend. Wel is al bekend dat de Seltos een nieuw uitrustingsniveau krijgt dat X-Line gaat heten. Net als de al bekende GT-Line is die variant luxe uitgerust, maar meer gericht op de ruige uitstraling in plaats van de sportieve aankleding van de GT-Line. Hoewel de Seltos van binnen wat goedkoper aandoet, zijn alle voorzieningen die we in Europa verwachten verkrijgbaar, inclusief uiteraard een hele reeks (actieve) veiligheidssystemen.