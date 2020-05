In detail: vernieuwde BMW X2 als xDrive25e

BMW toverde begin dit jaar de plug-in hybride variant van de X2 uit de hoge hoed, maar hield beeldmateriaal van die X2 xDrive25e nog even onder de pet. Met een reden, zo blijkt nu. De komst van de stekker-X2 luidt namelijk ook de komst in van de over de gehele linie licht gewijzigde X2.

BMW tilt de vernieuwde X2 als xDrive25e op het podium, de nieuwe plug-in hybride variant van de in 2017 gepresenteerde X2. Die plug-in hybride krijgt een 125 pk en 220 Nm sterke 1,5-liter driecilinder benzinemotor, die samenwerkt met een 95 pk en 165 Nm sterke elektromotor. De verbrandingsmotor drijft de voorwielen aan, de elektromotor de achterwielen. Het systeemvermogen ligt op 220 pk en 385 Nm. Met deze aandrijflijn sprint de X2 xDrive25e, die 1 centimeter dichter tegen het asfalt ligt dan zijn reguliere benzine- en dieselbroertjes, in 6,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid is vastgesteld op 195 km/h, al moet je in elektromodus genoegen nemen met een topsnelheid van 135 km/h.

Interessanter is natuurlijk de elektrische actieradius. Dankzij een onder de achterbank geplaatst accupakket met een bruto capaciteit van 10 kWh moet de cross-over namelijk tot 57 kilometer elektrisch kunnen afleggen. Schakelen gaat met een zestraps Steptronic-automaat. Wie zijn accupakket volledig leeg heeft gereden, kan het pakket thuis aan het stopcontact in zo'n vijf uur weer volladen. Aan een iWallbox van BMW moet de X2 iets meer dan drie uur hangen voor hetzelfde resultaat.

Deze nieuwe stekkerversie van de X2 wordt door BMW gebruikt om de op detailniveau vernieuwde X2 in het zonnetje te zetten. Verwacht echter geen heftige uiterlijke nieuwigheden. De vernieuwde X2 is van voren namelijk nagenoeg alleen te herkennen aan zijn mistlamploze snuit. De losse ronde mistlampen die voorheen in de bumper zaten, zijn uit het ontwerp geknipt. De standaard aanwezige ledkoplampen zijn voorzien van een 'slecht-weermodus' die de rol van de mistlampen voortaan op zich neemt. BMW stelt verder een nieuwe blauwe lak, Phytonic Blue genaamd, beschikbaar.

Uiteraard kun je zowel de nieuwe xDrive25e als de overige versies van de X2 in diverse uitvoeringen bestellen. Op de Europese leveringslijst staan de Advantage, Advantage Plus, M Sport en M Sport X. Topuitvoering X2 M35i, met zijn 306 pk en 450 Nm sterke 2.0-viercilinder, keert ook terug naar de X2-familie. Voor wie dat te gortig is, heeft BMW straks weer de mildere sDrive18i, sDrive20i en een stel dieselversies op de motorenlijst staan. Dieselen kan momenteel met de 116 pk sterke sDrive16d, met de 180 pk sterke sDrive18d, met de 190 pk sterke sDrive20d én met de 231 pk sterke xDrive25d. De -18d en -20d zijn naast als sDrive ook als vierwielaangedreven xDrive te krijgen.

Nederlandse prijzen volgen in een later stadium.