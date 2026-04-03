BMW iX2 Pure Edition biedt meer luxe voor minder geld

Het land der elektrische SUV’s is een hevig strijdtoneel. Dat vraagt om een agressieve prijsstrategie, die BMW voert door ook van de iX2 een extra voordelige Pure Edition aan te bieden.

Pure Editions van BMW waren er al van andere modellen, waaronder de iX1. De iX2 is daar het wat langere, maar meer afgeplatte broertje van, een zogenaamde ‘coupé-SUV’. Overigens heeft de iX2 door zijn extra lengte wel iets meer bagageruimte dan de iX1, al scheelt het niet veel.

Na de iX1 krijgt nu ook de iX2 – dus specifiek de elektrische versie van de X2 – een Pure Edition. Die is met €47.906 fors goedkoper dan de reguliere basisversie, die voor €51.839 in de boeken staat.

Bovendien is de Pure Edition iets luxer. BMW voorziet hem standaard van 18-inch lichtmetaal, waarbij klanten ook nog kunnen kiezen uit twee wieldesigns. Het kleurenaanbod is beperkt tot vijf tinten, maar die zijn mooi wel allemaal gratis. Ook krijgt de iX2 Pure Edition standaard sportstoelen, privacy glass en een ‘Premium Pack’ mee. Dat pakket biedt adaptieve ledkoplampen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmende spiegels, een draadloze telefoonlader en nog wat snuisterijen en kost normaal gesproken €1.495. Serieus voordeel dus, al is het nadeel van de Pure Edition wel dat er verder weinig te kiezen valt. Zo is het populaire M-sportpakket hier niet leverbaar.

De aandrijflijn is in alle gevallen de eDrive20. Dat betekent voorwielaandrijving, 204 pk, van 0 naar 100 in 8,6 seconden en een accu van 65,2 kWh. Snelladen gaat met maximaal 130 kW en de actieradius komt na een update van de software en een lager verbruik net boven de 500 kilometer uit: 513 kilometer WLTP. Het verbruik ligt in theorie op 14,4 kWh per 100 kilometer.