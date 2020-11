Nieuwe benzine-instapper voor Mercedes-Benz S-klasse

Mercedes-Benz zet een nieuwe benzinemotor op de prijslijst van de jongste S-klasse. De krachtbron is direct de meest bescheiden benzinemotor waarmee je de S-klasse kunt krijgen. Bescheiden is in dit geval overigens, vanzelfsprekend, erg relatief.

De eerder dit jaar gepresenteerde nieuwe Mercedes-Benz S-klasse staat sinds begin september al op de Nederlandse prijslijst. Het absolute neusje van de Mercedes-zalm is met drie verschillende dieselmotoren te bestellen, maar op benzinevlak was de keuze tot op heden zeer beperkt. De nieuwe S-klasse stond tot nu namelijk alleen als S500 op de prijslijst. Die 435 pk en 520 Nm sterke 3.0 zescilinder krijgt nu gezelschap van de bescheidener gemotoriseerde S450 4Matic.

De vierwielaangedreven S450 4Matic krijgt in beginsel dezelfde 3,0-liter zes-in-lijn als de S500. In de S450 levert die benzinemotor echter 367 pk en 500 Nm. Net als de S500 beschikt ook de S450 over een 48v EQ Boost-systeem dat in staat is tijdelijk 22 pk en 250 Nm extra te leveren. De aan een 9G Tronic-automaat gekoppelde zescilinder brengt de Benz in 5,1 seconden naar de 100 km/h. Daarmee is -ie slechts 0,2 tellen minder rap dan de sterkere S500. De topsnelheid van de S450 4Matic ligt op 250 km/h. Deze 'S' is eveneens verkrijgbaar in de verlengde Lang-uitvoering.

Prijs Mercedes-Benz S450 4Matic

Mercedes-Benz rekent een prijs van € 135.688 voor de S450 4Matic. De Lang staat als S450 4Matic vanaf € 139.560 op de prijslijst. Daarmee zijn ze zo'n € 16.500 goedkoper dan de S500's. De S450 4Matic is echter niet de goedkoopste motorversie van de nieuwe S-klasse. Die titel gaat namelijk naar de € 130.682 (€ 135.120 voor de Lang) kostende S350d. Die 286 pk sterke instapdiesel is vooralsnog ook de enige achterwielaangedreven S-klasse op de Nederlandse prijslijst. Bestellen kan per direct.