Prijzen nieuwe Mercedes-Benz S-klasse bekend

Begin deze maand stelde Mercedes-Benz met gepaste bombarie de volledig nieuwe S-klasse aan de wereld voor. Het iconische topmodel van Das Haus is nu al op de Nederlandse prijslijsten verschenen. De vanafprijs van de nieuwe S-klasse is vastgesteld op € 130.682.

Diesel

Voor die instapprijs krijg je van Mercedes-Benz het aankoopcontract van de 'korte' S-klasse als S350d onder je neus geschoven. Nu is kort natuurlijk relatief, de reguliere S-klasse is immers 5,18 meter lang en heeft een wielbasis van 3,11 meter. De S350d is een 286 pk sterke 3.0 zescilinder diesel. Dezelfde aandrijflijn in de 5,29 meter lange S-klasse - met een tot 3,22 meter verlengde wielbasis - levert een prijs van € 135.120 op. De S350 is ook in combinatie met 4Matic-aandrijving verkrijgbaar. De korte en lange varianten kosten dan respectievelijk € 135.968 en € 139.840. De voorlopige topdiesel is de 330 pk-versie van dezelfde zes-in-lijn, die een plek krijgt in de S400d. Deze altijd aan Mercedes' 4Matic-vierwielaandrijving gekoppelde uitvoering kost als korte S-klasse € 145.164. Voor de verlengde versie ben je € 149.035 kwijt. Alle uitvoeringen zijn gekoppeld aan een 9G-tronic automaat.

Benzine

Wat benzinemotoren betreft, valt er minder te kiezen. Mercedes-Benz zet namelijk alleen nog de S500 met de 3.0 zescilinder benzinemotor van 435 pk op de Nederlandse prijslijst. Die zescilinder is gekoppeld aan Mercedes' EQ Boost-systeem. Dat levert de 'm tijdelijk 22 pk extra op. De S500 is net als de S400d altijd voorzien van 4Matic-vierwielaandrijving. De korte S kost als S500 € 151.902. Voor de lange variant ben je € 156.182 kwijt. In een later stadium volgt in ieder geval nog een achtcilinder met een 48v-systeem, evenals een plug-in hybride.

Prijslijst Mercedes-Benz S-klasse (korte wielbasis)

Motor Vermogen Prijs S350d 286 pk, 600 Nm € 130.682 S350d 4Matic 286 pk, 600 Nm € 135.968 S400d 4Matic 330 pk, 700 Nm € 145.164 S500 435 + 22 pk, 520 Nm € 151.902

Prijslijst Mercedes-Benz S-klasse (lange wielbasis)

Motor Vermogen Prijs S350d 286 pk, 600 Nm € 135.120 S350d 4Matic 286 pk, 600 Nm € 139.840 S400d 4Matic 330 pk, 700 Nm € 149.036 S500 435 + 22 pk, 520 Nm € 156.182

