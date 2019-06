Kia XCeed gepresenteerd

Gezien het succes van cross-overs, SUV'en alles daar tussenin, doe je er als autofabrikant slim aan om een zo groot mogelijk aanbod hoogpotigen in je showroom te hebben staan. Kia lijkt dat als geen ander te begrijpen. Het merk heeft in Nederland al de Stonic, Soul, Niro, Sportage en Sorento in het gamma en die op formaat gerangschikte lijst wordt nu aangevuld met deze XCeed, een nieuw model dat zich nestelt tussen de reguliere Ceed hatchback en de Sportage.

Plaatsing

De XCeed is een model dat enige duiding behoeft. Wie snel kijkt, zou de auto zomaar weg kunnen zetten als een opgehoogde Ceed met stoere details in de stijl van auto's als de Ford Focus Active. Niets is minder waar. Hoewel de XCeed diverse designtechnische overeenkomsten vertoont met de Ceed, draagt deze nieuwkomer een compleet eigen koets. Daarmee is de XCeed grofweg wat de Mercedes-Benz GLA-klasse tot de reguliere A-klasse is. Kia omschrijft het model zelf als een auto die het praktische gemak van een SUV (hoge zit) combineert met het meer dynamische karakter van een hatchback, al blijkt de vering van de XCeed wel iets anders te zijn afgesteld dan die van de Ceed. De stuurinrichting is onder de loep genomen en daardoor moet de auto directer op input reageren. De besturing is ook iets lichter. De gulden middenweg?

De XCeed meet 4,4 meter in de lengte en daarmee is hij 8,5 centimeter langer dan de Ceed, maar weer 9 centimeter korter dan de Sportage. De wagenhoogte ligt op 1,5 meter en dat maakt de XCeed 5 centimeter hoger dan de Cees, maar 15 centimeter lager dan zijn grotere broer. De wielbasis van de XCeed komt met 2,65 meter wel netjes overeen met die van de Ceed. De ten opzichte van die Ceed toegenomen wagenlengte heeft onder andere een positief effect op de bagageruimte, die is in de XCeed met 426 liter namelijk 31 liter groter dan die van de Ceed. Wie de achterbank platgooit, kan 1.378 liter meezeulen. De bodemvrijheid van de XCeed is tot 4,2 centimeter groter dan die van de Ceed.

Uiterlijk

Hoewel de XCeed sterke overeenkomsten vertoont met de reguliere Ceed, zijn slechts de voorportieren van deze modellen onderling uitwisselbaar. De XCeed heeft duidelijk langere overhangen, maar ook een beduidend vlakker liggende achterruit dan zijn brave broer. Andere opvallende zaken: de XCeed heeft opvallend geknepen led-achterlichten en led-koplampen waar een hapje uit lijkt te zijn genomen. Kia spreekt zelf van Z-vormige koplampen. Kunststof aankleding rond de wielkasten en op de dorpels zijn duidelijk ingrediënten uit het receptenboek van de cross-overs, hetzelfde geldt voor het zilverkleurige deel in de achterbumper. Leuk detail: de lakkleur Quantum Yellow die je op deze foto's ziet, is exclusief voor de XCeed.

Interieur

Vanbinnen zijn de verschillen met de Ceed minder groot. De interieurs van beide modellen zijn nagenoeg identiek. Net als de nieuwe (e-)Soul komt de XCeed beschikbaar met een 10,25-inch groot infotainmentscherm dat gekoppeld is aan een systeem dat zowel met Apple CarPlay en Androit Auto als met Kia's UVO Connect overweg kan. De XCeed is de eerste Kia die optioneel leverbaar is met een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium.

Motoren

Ook de motorenlijst verraadt dat de XCeed meer naar de reguliere Ceed neigt dan naar zijn overige familieleden. Die begint met de 1.0 T-GDI, een driecilinder waarvan de 100 pk sterke instapversie niet op de prijslijst van de XCeed komt te staan. De leveringslijst trapt namelijk af met de 120 pk sterke variant van die machine, een blok dat altijd gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is daarmee in 11,3 tellen voorbij. Zijn topsnelheid: 186 km/h.

Hoger in de pikorde staat de 140 pk 1.4 T-GDI, een viercilinder die zowel met de handbak als met een zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling leverbaar is. Met handbak heb je in deze variant de 100 km/h in 9,4 seconden op de klok. De versie met automaat neemt er 0,1 tel langer de tijd voor. In beide gevallen ligt de topsnelheid op 200 km/h.

Mild-Hybrid diesel én plug-in op komst

Kia heeft van de Ceed een GT-versie in het gamma die met een 204 pk sterke 1.6 T-GDI is uitgerust. Je raadt het al: die krachtbron komt ook in de neus van deze XCeed te liggen. Deze 1.6 is in Nederland alleen met de automaat te krijgen. In deze topversie tik je in 7,5 seconden de 100 km/h aan. De topsnelheid ligt op 220 km/h. Een verschil met de Ceed: deze XCeed moet het zonder diesels stellen en dat betekent dat de 1.6 CRDI aan de neus van de XCeed voorbijgaat. Kia meldt dat later ook een plug-in hybride én een dieselversie met mild-hybridtechniek aan het programma worden toegevoegd.

Verbruikscijfers zijn nog niet vrijgegeven. De XCeed rolt straks in het Slowaakse Zilina van de band, een locatie waar ook de Ceed en Proceed worden geproduceerd. De auto vindt begin oktober zijn weg naar onze dealers. Prijzen volgen in de aanloop naar deze marktintroductie.