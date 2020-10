Neta Eureka 03 is autonoom én elektrisch

De beursvloer van Auto China staat stampvol excentrieke studiemodellen, met moderne snufjes afgeladen concept-cars waarvan een groot deel voorzien is van een elektrische aandrijflijn. De Eureka 03 Concept van het Chinese Neta past prima in dat plaatje.

De Chinese EV-fabrikant Hozon Auto voert een aantal modellen onder de Neta-paraplu. Het portfolio bestaat momenteel uit slechts twee cross-overs, waar de in 2018 gelanceerde Neta 01 de eerste van was. Op de beursvloer van Auto China in Peking schittert momenteel deze Neta Eureka 03, een op papier veelbelovende concept-car!

De Eureka 03 is een gelikt gelijnde, elektrische sedan die 4,8 meter lang, 2 meter breed en 1,4 meter hoog is. De wielbasis bedraagt 2,9 meter. Met die afmetingen is de Eureka 03 zo'n tien centimeter langer dan een Tesla Model 3, terwijl de wielbasis van de Eureka 03 enkele centimeters groter is dan die van die populaire Amerikaanse EV. De conceptuele nieuwkomer is volgehangen met in totaal 11 camera's en sensoren, hardware die de omgeving van de auto nauwlettend in de gaten moet houden. Het studiemodel zou namelijk in staat moeten zijn om geheel zelfstandig te kunnen rijden, zonder inmenging van de bestuurder. Autonoom niveau vier dus.

Uitgebreide technische specificaties geeft de Chinese fabrikant niet vrij. Wel zou de Eureka 03 in zo'n 4 seconden naar een snelheid van 100 km/h moeten kunnen schieten. Interessanter is de actieradius. Het niet nader toegelichte accupakket zou goed moeten zijn voor een actieradius van 800 kilometer, al is dat ongetwijfeld een schatting.

In Europa hoef je overigens geen producten van Hozon Auto te verwachten. Tot op heden is de fabrikant puur en alleen in China actief.