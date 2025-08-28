Ga naar de inhoud
Nederlanders besteedden vorig jaar 200 miljoen euro aan eigen laadpalen

In 2024 installeerden Nederlanders 147.000 nieuwe privélaadpalen, meldt marktonderzoeker Multiscope. De totale besteding aan laadpalen was vorig jaar 198 miljoen euro.

Slechts 15 procent geeft aan geen eenmalige kosten te hebben gemaakt voor de laadpaal, omdat zij bijvoorbeeld gebruikmaken van een huurconstructie, blijkt uit het onderzoek van Multiscope onder ruim 4.400 Nederlanders. De overige 85 procent betaalde zelf voor de laadpaal. Deze groep betaalde gemiddeld €1.579 voor de installatie ervan.

Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de totale besteding aan laadpalen (198 miljoen euro) komt uit palen die tegen betaling zijn geïnstalleerd. Het zelf installeren is aanzienlijk goedkoper: €401 tegenover €1.910 wanneer de installatie wordt uitbesteed.

Het aantal publieke laadpunten voor elektrische auto's groeide vorig jaar met een kwart. Weggebruikers kunnen terecht bij bijna 184.000 publieke laadpunten.

