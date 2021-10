Nederland bij beste landen qua CO2-uitstoot nieuwe auto's

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto's in de Europese Unie daalde vorig jaar voor het eerst in jaren, zo bleek in juni. Gemiddeld stoot een nieuwe auto nog 107,8 gram CO2 per kilometer uit. Dat was een jaar eerder nog 122,3 gram en vanaf 2016 was het bovendien jaarlijks toegenomen. Na jarenlange stijging is er dus weer een flinke daling. Die daling blijkt vooral te danken aan enkele EU-landen waar relatief veel 'schone' nieuwe auto's worden verkocht. Eén daarvan is Nederland.

In Noorwegen lag de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's in 2020 het allerlaagst met slechts 38,2 gram CO2 per kilometer, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ACEA. In Noorwegen gaat de verkoop van elektrische auto's dan ook als een speer. Op de tweede plaats vinden we IJsland, met 80,2 g/km, gevolgd door Nederland met een gemiddelde uitstoot van 82,3 gram CO2 per km. Daarmee zitten we in Nederland dus ruim 25 g/km onder het EU-gemiddelde en bovendien ruimschoots onder het EU-doel van 95 g/km. Ongetwijfeld doen elektrische auto's ook hier een behoorlijke duit in het zakje.

De uitstoot lijkt niet geheel verrassend behoorlijk samen te hangen met de mate waarin elektrisch rijden al ingeburgerd begint te raken in landen. De ACEA onderstreepte eerder al een verband tussen rijkdom van een land en het EV-aandeel. Daarbij is uiteraard ook de aanwezige laadinfrastructuur van groot belang. Twee zaken die in Nederland dus wel snor zitten. Niet geheel verrassend zien we in het kaartje hierboven dat in de relatief armere EU-landen met weinig laadinfrastructuur ook de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's hoger ligt. Het Verenigd Koninkrijk is een opvallende uitzondering. Overigens spant Bulgarije met 133 g/km de kroon als het gaat om gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's.