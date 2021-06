30 procent van laadpalen EU staat in Nederland

Nederland is in de EU de absolute koploper als het aankomt op de hoeveelheid laadpalen voor elektrische auto's. Hoewel dat voor ons land een goede zaak is, maakt de ACEA zich zorgen over de grote verschillen binnen de Europese Unie.

In de Europese Unie staan volgens de ACEA, de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie, inmiddels ruim 224.000 laadpalen voor elektrische auto's. Ruim 156.000 (70 procent van het totaal) daarvan staan in drie landen: Nederland (66.665 stuks), Frankrijk (45.751) en Duitsland (44.538). Het grootste landelijke aantal laadpalen in de EU staat dus in Nederland, en dat is maar liefst 29,7 procent van het totaal aantal laadpalen in de EU. Dat terwijl we natuurlijk maar een klein landje zijn.

De ACEA waarschuwt dat er een duidelijke tweedeling in de EU ontstaat. Dat is op bovenstaande kaart goed te zien. In West-Europa gaat het hard, in Zuid- en Oost-Europa blijft de opmars achterwege. ACEA haalt daarbij Roemenië aan als voorbeeld: "Roemenië is ruwweg zes keer zo groot als Nederland, maar heeft slechts 493 laadpalen, ofwel 0,2 procent van het EU-totaal." Ook dichterbij huis is het verschil enorm. Zo heeft Duitsland dus bijna 20 procent van alle laadpalen in de EU en het naastgelegen Polen slechts 0,8 procent. Het VK en Noorwegen zijn niet meegenomen omdat het geen EU-leden zijn, maar daar is het aantal laadpalen ook fors, in beide landen zijn er grofweg 20.000.

Volgens de ACEA zijn de grote verschillen zorgwekkend. "Iemand die een elektrische auto wil kopen, is afhankelijk van een betrouwbare laadinfrastructuur, of dat nou thuis, op het werk of langs de weg is. De tijd is gekomen voor overheden in Europa om vaart te maken met de race naar groenere mobiliteit", aldus ACEA-directeur Mark Huitema. De ACEA waarschuwt dat, als er nu niets in gang gezet wordt, het er op het moment niet naar uit ziet dat deze ongelijke verdeling in de komende jaren verandert.