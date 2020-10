ACEA: 'Europese laadinfrastructuur groeit te traag'

Volgens het rapport 'Making the Transition to Zero-Emission Mobility' staan er op dit moment 199.825 laadpalen in Europa. Van dit aantal heeft slechts 14 procent (28.586 palen) een laadcapaciteit van 22 kW of meer, waarmee snelladen mogelijk is. Verder blijkt dat de verkoop van EV's de afgelopen drie jaar met 110 procent is gegroeid, terwijl het aantal laadpalen in dezelfde periode met slechts 58 procent steeg. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, vindt Eric-Mark Huitema, directeur van ACEA. "Als consumenten concluderen dat er niet genoeg laadpunten zijn op de plek van bestemming of ze te lang moeten wachten op een snellader, kan de groei van de EV-verkoop stagneren", zegt hij. Volgens Huitema is het met de klimaatdoelen in het achterhoofd van extra groot belang om de infrastructuur te voorzien van een upgrade.

De verdeling van de laadpunten is eveneens opvallend te noemen. Nederland is het beste jongetje van de klas, want ruim 25 procent van het totaal aantal laadpalen in Europa staat in ons land. Duitsland volgt met ruim 20 procent. Frankrijk en Engeland nemen de derde en vierde plaats in beslag met respectievelijk 15,2 en 14,3 procent van het totaal. Het eiland Cyprus vormt met slechts 38 laadpunten de hekkensluiter. Dit betekent dat 75 procent van de laadpalen in Europa in slechts vier landen staat, die gezamenlijk 27 procent van de totale oppervlakte van Europa in beslag nemen. Met name in Oost-Europa blijft het aantal laadpunten achter.