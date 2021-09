Nazomeren met een Ford cabriolet voor 2.500 euro

Mooie kar man!

Ford Escort Cabriolet XR3i • € 1.995 • 1996 • 134.504 km • Aanbieder: Autoverkoopbedrijf Van der Wal, Winsum • Garantie: geen

Niet dat we hier beleggingsadviezen willen geven, maar aan deze Escort Cabriolet kun je je nauwelijks een buil vallen. Op de foto’s ziet hij er netjes uit, er staat nog geen anderhalve ton op de klok en volgens de verkoper betreft het een goed onderhouden exemplaar. De spoeling wordt dun en de prijzen naderen de ­bodem, dus over afschrijving zouden we ons niet al te veel zorgen maken. Deze auto stamt uit de tijd dat bijna elk zichzelf respec­terend Europees volumemerk van zijn compacte middenklasser een cabrioversie in het gamma had. Ford was er ook bij en liet bij het toen nog zelfstandige Karmann een open variant van de ­Escort bouwen. Dit exemplaar is met zijn 1,8-liter motor meteen de potentste: de XR3i. Dat klinkt heldhaftig, maar volgens specificatie betekent dat een bescheiden 126 pk. Aan de andere kant, deze klassieker in wording weegt maar 1.176 kg.

Kadootje?

Het betere vouwwerk

Ford StreetKa 1.6 • € 2.244 • 2005 • 79.152 km • Aanbieder: Autobedrijf De Groot, Soesterberg • Garantie: geen Veel speelser maar ook aanzienlijk minder exclusief is de kleine StreetKa, binnen het budget van €2.500 vinden we ­genoeg aanbod. Ons oog is op dit zilveren exemplaar gevallen omdat hij niet veel heeft gelopen, na zestien jaar staat de teller nog niet eens op 80.000 km. Of die stand klopt? Het RDW Tellerrapport geeft ‘geen oordeel’. Feit is in elk geval dat de auto pas op tweejarige leeftijd met 12.000 km op de klok naar Nederland is gekomen. Gewone Ka’s moesten het met minder doen, maar de StreetKa heeft de prettige 95 pk 1,6-liter viercilinder die we ook kennen uit de SportKa. De auto mist de airconditioning die destijds een optie was. Daarmee kunnen we leven, als de zon schijnt willen we met het kleine stoffen kapje open rijden. Zaak is wel dat er een nieuwe apk op komt, want die is al een paar maanden verlopen.Ford Focus Coupé­Cabriolet 2.0 TDCi Trend • € 2.495 • 2007 • 366.776 km • Aan­bieder: RBB ­Auto­motive, Kerkdriel • Garantie: geen Zou niemand deze willen hebben? Voor een beduidend lagere prijs dan het gros van de Focus CC’s vinden we dit bruine exemplaar. Of de kleur de oorzaak is van die lage prijs? Wat ons betreft niet, deze auto kan het hebben. We denken eerder dat het komt door de motor, dat is een stevige diesel. Dat is niet de meest voorkomende krachtbron in een cabriolet. De vorige eigenaren hebben gezien het stevige kilometrage de voordelen van de diesel volledig uitgebuit. De open Focus heeft overigens geen linnen kap maar een serieus stalen vouwdak. Het is een Coupé-Cabriolet, een concept wat we vaker zagen in de ‘zero’s’. Omwille van de vouwbaarheid van het dak was het niet de fraaiste oplossing, maar hé … je profiteert zowel van de geneugten van een cabriolet als van die van een auto met een vast dak, wat deze Ford ook ­prima ­geschikt maakt voor meer praktische inzet.